Nadprůměrné střetnutí udělalo krajské hokejové lize dobrou reklamu. Českotřebovští hráči zvítězili zaslouženě, po většinu času měli navrch, byli nebezpečnější a také efektivnější. Možná klíčový moment duelu nastal před jeho polovinou, kdy se domácím vůbec nepovedla přesilovka. Únik Rozlílka zastavili jen za cenu faulu, sám postižený však nařízené trestné střílení neproměnil. V témže oslabení však skóroval Pavlovský (1:2), stejný hráč pojistil náskok zkraje závěrečné periody a Kohouti dobře rozehraný zápas nepustili. Výsledek zvýraznili v poslední minutě do opuštěné soupeřovy svatyně při jeho power play, druhý gól domácích padl v čase 59:59. „Byl to oboustranně výborný zápas. Oproti předchozímu utkání v Novém Městě jsme hráli s větším nasazením a koncentrací. Hráli jsme dobře do obrany, tým několikrát podržel i brankář Vlk. Mohli jsme být produktivnější, hodně šancí jsme neproměnili, nevycházely nám přesilovky. Je to důležité vítězství,“ vyjádřil se pro klubový web českotřebovský trenér Pavel Rohlík.