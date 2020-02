Běžela 23. minuta okresního derby mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí, Janků zvyšoval vedení Slovanu na 5:0, fanoušci byli v euforii a nebylo nikoho, kdo by v tomto duelu ještě čekal zádrhel. Nečekali ho ani domácí hráči, pročež zařadili „volnoběh“ s pocitem, že se nic nemůže přihodit.

Jaký omyl!

Litomyšlský trenér vybral time out, zklidnil svoje svěřence a ti se z příšerného startu do druhé třetiny oklepali. A rázem to bylo 5:1, 5:2, 5:3, hostů byl najednou plný led a Slovanisté nedokázali vypnuté motory znovu nahodit.

V rozmezí 50. a 56. minuty Litomyšlští totálně převrátili vývoj čtyřmi trefami v řadě, tu s pořadovým číslem sedm zapsal Jakubec svým oblíbeným trestným střílením ve Forsbergově stylu. Slovan poté v přesilovce snížil, ale bylo pozdě, hosté si příležitost na senzaci nenechali sebrat.

Litomyšl, která byla celou sezonu na venkovních kluzištích „marná“, udeřila v ten správný čas a série dostala ještě větší náboj. „I když jsme prohrávali, byla znát naše větší chuť po vítězství. Jsme za výsledek rádi, avšak zůstáváme nohama na zemi,“ uvedl asistent trenéra Bohumil Jakubec.

Na čtyři nedělní zápasy čtvrtfinálových sérií play off krajské ligy zavítalo do hledišť zimních stadionů dohromady více než 2100 hokejových příznivců.

V dalších zápoleních papíroví favorité nezaváhali. Ve velkém stylu se do play off rozjeli chrudimští hokejisté, kteří smetli regionální rivaly z Hlinska sedmi zásahy a takto výrazný rozdíl se určitě nečekal. Domácím vyšly přesilové hry, využili hned tři, mimo to skórovali rovněž v oslabení a skvělý nástup do čtvrtfinále navíc gólman Dominik Cvrček ozdobil vychytanou nulou.



Drama jako od Shakespeara sledovali diváci v Chocni. První perioda vyšla domácím a vytěžili z ní dvougólové vedení, druhá patřila Sklářům, kteří po zásluze srovnali a co více, zkraje poslední části dokonce otočili kormidlem zápasu. Co zbývalo Spartaku než vrhnout všechny síly do útoku? Vyplatilo se. Krejza vyrovnal a v době, kdy vše směřovalo do prodloužení, udeřil Pavel Prachař. Psal se čas 59:41, do sirény zbývalo devatenáct vteřin a choceňský stadion explodoval.



Kontrolovaná byla výhra pro „nejvýše nasazené“ českotřebovské Kohouty. Trpělivou hrou si postupně budovali bezpečný odstup, v polovině utkání vedli 4:1 a přes bojovný výkon soupeře bylo jasné, že překvapení se konat nebude. „Jsem spokojen více s výsledkem než s předvedenou hrou. V některých fázích utkání jsme zbytečně předržovali puk. Soupeř k nám rychle přistupoval, často hrál na hranici pravidel,“ vyjádřil se kouč Kohoutů Martin Palinek.



Druhé duely čtvrtfinálových sérií se hrají ve středu 6. února od 18:30 v Litomyšli, Chotěboři, Hlinsku a Světlé nad Sázavou.

KL PARDUBICKA, ČTVRTFINÁLE, 1. zápasy:

Česká Třebová – Chotěboř 5:2

(stav série: 1:0)

Fakta – branky: 3. T. Prachař (Korhoň, Poul), 11. Křečan (Filip, Poul), 24. Král (T. Prachař, Korhoň), 30. Filip (Pažourek), 41. Král (T. Prachař, Jemelka) – 27. Činčila (Mašek, Klofáč), 54. Dvořák. Rozhodčí: Rulíček, Hájek – Javůrek, Jiruška. Vyloučení: 9:9, navíc Kříž (Chotěboř) 10 min. OT. Využití: 2:1. Diváci: 531. Třetiny: 2:0, 2:1, 1:1.



HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Holík, Jemelka, Pražák, Žouželka, Pažourek, Poul – Král, T. Prachař, Korhoň, Hemský, Fúzik, Plášek, Veverka, Filip, Křečan. HC Chotěboř: Pešek – Kříž, Musílek, Suchý, Mendl, Klofáč, Jakub Ludvík, Kopecký – Mašek, Vlček, Březina, Dvořák, Svoboda, Jaroslav Ludvík, Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Jakub Hospodka.

Moravská Třebová – Litomyšl 6:7

(stav série: 0:1)

Fakta – branky: 7. Čikl (Bahounek, Augustin), 14. Marek (Langr, Bahounek), 22. Faltus (Langr, Marek), 23. Řehulka (Cach, Adolf), 23. Janků (Augustin, Čikl), 57. Augustin (Pavlovský, Čikl) – 25. Skoumal (Ostřanský), 26. Voříšek (Jakubec, Ostřanský), 33. Jankovský (Cink, Barkóci), 50. Voříšek (Švec, Ostřanský), 51. Barkóci (Vomočil, Křesťan), 52. Dvořák (Ostřanský), 56. Jakubec (TS). Rozhodčí: Vrba, Čížek – Kis, Pešková. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:0. Diváci: 512. Třetiny: 2:0, 3:3, 1:4.



HC Slovan Moravská Třebová: Kašpar – Hradil, Janků, Muselík, Kudrna, Rajnoha, Bahounek, Hučík – Pavlovský, Čikl, Augustin, Řehulka, Cach, Adolf, Langr, Faltus, Marek. HC Litomyšl: Klička – Bláha, Mečiar, Navrátil, Vacek, Švec, Jankovský – Vomočil, Křesťan, Barkóci, Dvořák, Ostřanský, Skoumal, Hejtmánek, Voženílek, Drobný, Cink, Jakubec, Voříšek.

Choceň – Světlá nad Sázavou 4:3

(stav série: 1:0)

Fakta – branky: 7. Pazdera (M. Lichtag), 15. Šeda (O. Prachař, Štefka), 56. Krejza (Škvor), 60. P. Prachař (Martinec) – 23. Bradáč (P. Včela), 35. Blažek (Bradáč, Kořínek), 43. Bradáč (Kratochvíl). Rozhodčí: Kareš, Kolář – Kalus, Pošvář. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 577. Třetiny: 2:0, 0:2, 2:1.



HC Spartak Choceň: Koutský – Novák, Šeda, Knytl, Škvor, Pazdera, Javůrek – Štefka, Martinec, P. Prachař, L. Pilař, Fišer, Krejza, Černý, M. Lichtag, M. Pilař, Šejnoha, Sajdl, J. Lichtag. HC Světlá nad Sázavou: Zvolánek – Bradáč, Adam, Šíma, D. Piskač, O. Včela, Kořínek, Svoboda – Jakub Doležal, P. Včela, Špatenka, T. Kratochvíl, Štros, Dolinský, Kohout, Blažek, Jaroslav Doležal, Kopecký, V. Piskač, Kubát.

Chrudim – Hlinsko 7:0

(stav série: 1:0)

Fakta – branky: 4. Jan Polák (Štěpánek), 13. Haltuch (Karásek), 19. Urban (Hejl, Budínský), 36. Haltuch (Kalous, Karásek), 40. Jan Polák (Štěpánek), 45. Karásek (Machač), 55. Karásek (Kišš, Kalous). Rozhodčí: Kratochvíl, Škorpil – Pilný, Padevět. Vyloučení: 9:12. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 526. Třetiny: 3:0, 2:0, 2:0.



HC Chrudim: Dominik Cvrček – Burkoň, Machač, Urban, Klement, Pilař, Budínský, Novotný, Kalous – Kišš, O. Polák, Karásek, Koreček, Novák, David Cvrček, Štěpánek, Novotný, Jan Polák, Dobiáš, Plch, Hejl. HC Hlinsko: Saifr – Beneš, Sobotka, Poskočil, Fink, Vácha, Š. Lenoch, Brázda – Hron, Nečas, Plachý, Chvojka, Hudec, Králíček, Zdražil, Skotar, Janoušek, Pazourek, Vlček, Pelán.