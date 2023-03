Březen začal výhrou. Teď horaly v play off čeká série s ústeckým Slovanem

Semifinále nebude výjimkou a k radosti opravdových hoejových fajnšmekrů vygradují obě série dramatickým pátým zápasem.

Rozhodla o tom hokejová středa na východě Čech. Hokejisté Nového Města nad Metují ve svém královédvorském azylu zaskočili soka z Litomyšle precizní obranou. Nedovolili mu ani jednou skórovat, na čemž měl lví podíl opět skvělý gólman Josef Čáp.

K jeho umění navíc střelecky přispěli doslova domácí borci Veselý s Hynkem a v samotném závěru gólovou pojistkou Vaňát.

Tým České TřebovéZdroj: Kohouti Česká TřebováTaké druhou bitvu ovládl domácí celek. A i zde českotřebovští Kohouti v souboji s Novým Bydžovem odehráli bezbrankovou úvodní periodu. Ve druhé šli brzy do vedení zásluhou trefy Pláška, soupeř však dokázal Eisem srovnat a stejně zareagoval i na trefu Hemského, když na začátku závěrečné dvacetiminutovky vyrovnával Pilný.

Chvíli na to ale skóroval matador Filip, na 4:2 zvýšil Pavlovský a hostům už nebyla nic platná ani čestná trefa z hole Jebavého. Kohouti vyrovnali stav série a stejně jak v osmifinále a čtvrtfinále se pokusí soupeře odrovnat v rozhodujícím pátém souboji.

Semifinále play off, 4. zápasy

Nové Město nad Metují – Litomyšl 3:0

Fakta – branky a nahrácky: 29. T. Veselý I (M. Franc), 47. T. Hynek (T. Veselý I), 60. Vaňát (Bucek). Rozhodčí: J. Petr. T. Veselý II – Boček, Šesták. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 180. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:0. Stav série: 2:2.

TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp (Z. Biegl) – M. Franc, J. Vitebský, D. Dufek, Borovec, Pohl, V. Dostál – O. Zámečník, Reichmann, V. Koudelka, J. Bucek, Hylena, T. Hynek, T. Veselý I, O. Šťastný, Vaňát, L. Prouza. HC Litomyšl: M. Dostál (Háněl) – Š. Švec, O. Bláha, M. Bažant, J. Zahradník, Jonáš, J. Škvor – M. Jankovský, T. Jakubec, J. Voříšek, F. Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, V. Cink, F. Vomočil.

Famózní první třetinu na straně Hronova vystřídalo zklamání ze ztráty vítězství

Česká Třebová – Nový Bydžov 4:3

Fakta – branky a nahrávky: 21. K. Plášek (Daněk, Fúzik), 34. M. Hemský (Ostřanský, M. Filip), 43. M. Filip (M. Hemský), 47. Pavlovský (Augustin) – 28. Eis (J. Chára, Postolka), 42. Pilný (Muška), 48. Jebavý (Hlaváček). Rozhodčí: Vrba, Rulíček – P. Kolář, Jiruška. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 654. Třetiny: 0:0, 2:1, 2:2. Stav série: 2:2.

HC Kohouti Česká Třebová: M. Kraus (Ament) – T. Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Z. Hradil, Daněk – Augustin, J. Semorád, Ostřanský – M. Hemský, M. Filip, Ostřanský – K. Plášek, Veverka, Fúzik – Vaňo, Stolín, Čada. Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (Schovánek) – Matějíček, Brotánek, Bezděk, Muška, Heligr – D. Jebavý, M. Procházka, Hlaváček – M. Němec, J. Pilný, M. Černý – Postolka, J. Chára, Eis.

Také souboj Nového Bydžova s Českou Třebovou rozhodne pátý duel.Zdroj: Jaromír Ptáček

Další program, 5 zápasy – neděle 5. března 17.00: Nový Bydžov – Česká Třebová, Litomyšl – Nové Město nad Metují.

Ukončené osmifinále play off

Nový Bydžov – Opočno 3:0

Litomyšl – Polička 3:0

Nové Město nad Metují – Náchod 3:0

Česká Třebová – Hlinsko 3:2

Nová Paka – Trutnov 3:2

Jaroměř – Lanškroun 3:0

Chrudim – Třebechovice pod Orebem 3:2

Moravská Třebová Choceň 3:2



Ukončené čtvrtfinále play off

Nový Bydžov – Trutnov 3:0

Litomyšl – Moravská Třebová 3:0

Nové Město nad Metují 3:2

Česká Třebová – Jaroměř 3:2



Rozehrané semifinále play off

Nový Bydžov – Česká Třebové 2:2

Litomyšl – Nové Město nad Metují 2:2