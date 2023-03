Marný boj s Josefem Čápem v brance Nového Města svedli ve čtvrtém semifinále litomyšlští hokejisté. Statistici jim na ledě ve Dvoře Králové nad Labem napočítali 55 (!) střeleckých pokusů, ale k čemu to všechno, když ani jeden kotouč z jejich holí neskončil v síti. Strážce domácí svatyně ji prostě zamknul a klíč zahodil, soupeř na něho nenašel recept. Ani jeden z týmů se nedokázal prosadit v početní výhodě a v plném počtu objevili cestu ke gólu pouze domácí. Jako klíčová se nakonec ukázala být jejich první branka, o kterou se krátce před polovinou hrací doby postaral Veselý. Protože litomyšlská odpověď nepřicházela, zařídil navýšení skóre v poslední třetině Hynek a jelikož hostům nepomohl ani risk bez gólmana, bylo po zásahu Vanáta do opuštěné branky jasné, že tahle série nekončí! „Nedá se nic dělat. V neděli se těším na plný barák, který nám pomůže k postupu,“ vyhlásil trenér Jakub Bažant.

Také souboj Nového Bydžova s Českou Třebovou rozhodne pátý duel.Zdroj: stadionbydzov.cz

Také v České Třebové se na první zásah čekalo do druhé třetiny a střeleckou zodpovědnost na sebe vzal zkušený matador Plášek, když tečoval prudkou střílenou přihrávku Daňka. Na vyrovnání Eise reagoval pěknou střelou švihem Hemský, ale ani tenhle náskok Kohoutům nevydržel, v nástupu do třetí části srovnal v přesilové hře Pilný. Domácí ale znovu zabrali a navíc se na jejich stranu přiklonilo i štěstí v podobě čarovného odrazu puku od zadního mantinelu, což Filipovi výrazně usnadnilo situaci. První semifinálový zásah kanonýra Pavlovského Kohoutům ještě více přiblížil vítězství, ale dohrát utkání v klidu není disciplína, jaká by se jim v letošním play off dařila. Jebavý totiž hned po dvaceti vteřinách znovu přitáhl hráče Stadionu na kontakt a byly tady zase pořádné nervy, tím spíše, že domácí vzápětí promarnili přesilovku. V rozkouskovaném závěru se hosté do trvalejšího tlaku nedostali a heslo můj dům – můj hrad tak stále platí i v téhle sérii. „Zápasy s Novým Bydžovem nejsou jednoduché, atmosféra byla místy dost vypjatá. Od začátku to byla spíše taktická bitva, nakonec jsme byli o jeden vstřelený gól šťastnější,“ glosoval trenér Kohoutů Jaromír Jindřich.

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 4. zápasy:

HC Kohouti Česká Třebová – Stadion Nový Bydžov 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky: 21. Plášek (Daněk, Fúzik), 34. Hemský (Ostřanský, Filip), 43. Filip (Hemský), 47. Pavlovský (Augustin) – 28. Eis (Chára, Postolka), 42. Pilný (Muška), 48. Jebavý (Hlaváček). Rozhodčí: Vrba, Rulíček – Kolář, Jiruška. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 654. Stav série: 2:2. Česká Třebová: Kraus – Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, Daněk – Augustin, Semorád, Ostřanský, Hemský, Filip, Ostřanský, Plášek, Veverka, Fúzik, Vaňo, Stolín, Čada. Nový Bydžov: Veselý – Matějíček, Brotánek, Bezděk, Muška, Heligr – Jebavý, Procházka, Hlaváček, Němec, Pilný, Černý, Postolka, Chára, Eis.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Litomyšl 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 29. Veselý (Franc), 47. Hynek ( Veselý), 60. Vaňát (Bucek). Rozhodčí: Petr, Veselý – Boček, Šesták. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 180. Stav série: 2:2. Nové Město nad Metují: Čáp – Franc, Vitebský, Dufek, Borovec, Pohl, Dostál – Zámečník, Reichmann, Koudelka, Bucek, Hylena, Hynek, Veselý, Šťastný, Vanát, Prouza. HC Litomyšl: Dostál – Švec, Bláha, Bažant, Zahradník, Jonáš, Škvor – Jankovský, Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, Cink, Vomočil.

Další program – semifinále, 5. zápasy, neděle 5. března, 17.00: Nový Bydžov – Česká Třebová, Litomyšl – Nové Město nad Metují.

Ukončené osmifinále play off

Nový Bydžov – Opočno 3:0

Litomyšl – Polička 3:0

Nové Město nad Metují – Náchod 3:0

Česká Třebová – Hlinsko 3:2

Nová Paka – Trutnov 3:2

Jaroměř – Lanškroun 3:0

Chrudim – Třebechovice pod Orebem 3:2

Moravská Třebová Choceň 3:2

Ukončené čtvrtfinále play off

Nový Bydžov – Trutnov 3:0

Litomyšl – Moravská Třebová 3:0

Nové Město nad Metují 3:2

Česká Třebová – Jaroměř 3:2

Rozehrané semifinále play off

Nový Bydžov – Česká Třebová 2:2

Litomyšl – Nové Město nad Metují 2:2