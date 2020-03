Na chrudimském ledě padlo v zápase číslo čtyři devět gólů, což je více, než ve třech předešlých střetech Chrudimi s Chocní dohromady. Nic se však nezměnilo na vyrovnanosti vzájemných střetů, ještě na začátku třetí třetiny se zdálo, že i v tomto duelu může být šedesát minut na rozuzlení málo. Pro domácí se sice skóre vyvíjelo příznivěji (1:0, 3:1), jenže soupeř na to dokázal reagovat a když ve 45. minutě zavěsil Štefka, začínalo se stav stavu 3:3 vlastně znovu. Spartak tady sahal po dokonalém obratu, některé situace přežili Chrudimští bez úhony s velikou klikou.

Jak už to tak bývá, „nedáš – dostaneš“ je sice úsloví otřepané, nicméně často pravdivé. V přesilové hře se prosadil Plch na 4:3 a byla to trefa s pečetí vítězství, navíc na něho navázali Dobiáš s Machačem a to již bylo zřejmé, že počtvrté se prodloužené a nájezdové drama konat nebude a poprvé se rozhodne v normálním čase. O kaňku se pak ještě postaral domácí bek Klement hrubým faulem na P. Prachaře, jenž utkání nedohrál. Stejně jako do konce zápasu vyloučený provinilec.

Večer rozhodnutí. Čas na přemýšlení není. Ve čtvrtek o půl sedmé se rozehraje rozhodující bitva v Chocni, v sedm se začíná v Moravské Třebové!

Úžasné drama sledoval i zaplněný zimák v Chotěboři. Domácí tam zaskočili Slovanisty výborným nástupem, ve 13. minutě zvyšoval Dvořák na 3:0. Odpověď Slovanu? Ta na sebe nenechala dlouho čekat. Nejprve snížení a v prostřední části díky využitých přesilovkám vyrovnání.



Leč Chotěboř mocně toužila po pátém duelu a znovu získala vedení na svoji stranu. Výborně hrající Dvořák se postaral o náskok 5:3, ale že by se hosté zlomili? Kdepak, Marek zařídil kontaktní trefu a posledních deset minut, to byl strhující hokej jako břitva. Slovan to v závěru zkusil v šesti, ale marně, naopak Dvořák při power play zkompletoval hattrick a vrátil sérii do Moravské Třebové.

KL PARDUBICKA, semifinále, 4. zápasy:

Chotěboř – Moravská Třebová 6:4

(stav série: 2:2)

Fakta – branky: 2. Eis (Dvořák, Suchý), 8. Činčila (Klofáč), 13. Dvořák (Eis, Suchý), 33. Jan Hospodka (Vantuch, Klofáč), 45. Dvořák (Svoboda, Eis), 60. Dvořák (Mendl) – 18. Čikl (Augustin), 29. Kudrna (Langr), 31. Čikl (Hradil), 50. Marek (Hradil, Čikl). Rozhodčí: Čížek, Rulíček – Říha, Pecina. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 500. Třetiny: 3:1, 1:2, 2:1.



HC Chotěboř: Pešek – Kříž, Suchý, Klofáč, Mendl, Lacina, Jaroslav Ludvík, Musílek, Jaroš – Vantuch, Jan Hospodka, Činčila, Mašek, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Eis, Březina, Jakub Hospodka, Musílek. HC Slovan Moravská Třebová: Turek – Hradil, Kudrna, Muselík, Hučík, Janků, Bahounek – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Kobza, Řehulka, Cach, Marek, Kavan.

Chrudim – Choceň 6:3

(stav série: 2:2)

Fakta – branky: 11. Jan Polák (Koreček, Machač), 25. Haltuch (Klement, Jan Polák), 28. Kišš (Novák), 48. Plch (Novák), 49. Dobiáš (Plch, Novák), 54. Machač (Haltuch) – 14. P. Prachař (Šeda), 33. Krejza (Martinec), 45. Štefka (Škvor). Rozhodčí: Hájek, Veselý – Kalus, Štěrba. Vyloučení: 9:7, navíc Klement (CHR) 5 min. + OK. Využití: 2:1. Diváci: 939. Třetiny: 1:1, 2:1, 3:1.



HC Chrudim: Dominik Cvrček – Burkoň, Budínský, Novotný, Pilař, Machač, Kalous, Klement – O. Polák, Koreček, Novák, David Cvrček, Haltuch, Jan Polák, Štěpánek, Hejl, Jiří Polák, Kišš, Dobiáš, Plch. HC Spartak Choceň: Koutský – Novák, Šeda, Škvor, Šejnoha, Pazdera, Javůrek, Turčáni – P. Prachař, Martinec, L. Pilař, Krejza, Knytl, Štefka, M. Pilař, Černý, M. Lichtag, J. Lichtag, Sajdl.