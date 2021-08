Obraz s živými květinami lze použít jako skvělý dárek

Redakce





Květinám to sice sluší úplně všude, ale ve váze na stole je máme asi nejčastěji. Co takhle vyzkoušet i něco úplně jiného? Pověsit je třeba na stěnu jako obraz? V oblíbeném pořadu RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ nám designérka Zuzana Kaščáková předvedla, jaké nám aranžování květin do rámů obrazů skýtá možnosti.

Obraz se živými květinami | Foto: se svolením FTV Prima