„Přišel jsem z práce domů, hrkl do sebe rychlé kafe a pustil se do stavění. Bylo to náročné, hlavně pro mou rodinu, ale pořád zábavné. Na těchto velkých projektech je lákavé to, že vám investor zajistí kostky na celou stavbu. Ze svých zásob bych samozřejmě tak monumentální věc nepostavil, běžný smrtelník prostě doma tolik Lega nemá. Na svatého Víta jsem použil kostky v hodnotě malého bytu,“ vysvětluje Michal Horáček.

Své Burtonovské výjevy tvoří v obýváku na konferenčním stolku, hotová díla ale uskladňuje na více místech mimo byt, protože by se tam všechna nevešla. Mezi nejkrásnější patří fiktivní hrady Draculea a Umbră nebo sochy Střihorukého Edwarda či Mrtvé nevěsty.

Na výstavišti v Lysé nad Labem letos plánuje Horáček spolu s manželkou a kamarády uspořádat výstavu Polabské kostky. Výtvory stavitelů o víkendu 4. a 5. června zaberou celou jednu výstavní halu, zbude ale i dostatek místa k hraní, a to nejen pro děti, ale i dospělé. „Vlastně to bude spíš obří herna než výstava,“ směje se a dodává, že komunita špičkových českých stavitelů organizovaná na fóru Kostky.org čítá zhruba sto členů, mezi nimiž si našel nejen přátele, ale také svého zubaře.

Odlišoval se již na základce

S oblíbenou dánskou stavebnicí jsou spjaty také jeho dobročinné aktivity. Už patery Vánoce se dětští pacienti onkologického oddělení olomoucké fakultní nemocnice těší z krabic Lega, které jim Horáček přiveze až pod stromeček. „Před pěti lety jsem si na Facebooku všiml příspěvku jedné sestřičky, která před Vánoci sháněla Lego pro dva malé pacienty. Napadlo mě oslovit naši stavitelskou komunitu i kolegy v zaměstnání a výsledkem bylo, že jsme na Hanou jeli autem s plným kufrem Lega. Podobným způsobem se s komunitou snažíme pomáhat i dětem v některých azylových domech,“ vypráví Horáček, který zaujme nejen dechberoucí prací s Legem, ale také vlastním vzezřením. Vizáží totiž připomíná slavného Johnnyho Deppa a podobně se i obléká.

Šatníkem se od ostatních odlišoval už na základní škole, což byl kvůli konzervativnímu pedagogickému sboru docela problém. „Určitě ale módu nemám vychytanou jako Depp. Vlastně nosím docela běžné oblečení. Košile, vesta, džíny, a pak doplňky – šátky, čepice, klobouky, korálky, náramky,“ popisuje.

Na jedné výstavě se dokonce kompletně přestrojil za Piráta z Karibiku a byl skutečně k nerozeznání od filmové předlohy. Není tedy divu, že se těší, až si roli na červnových Polabských kostkách zopakuje.