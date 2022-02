Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Sokol pro mě znamená výchovu ke zdravému životnímu stylu a posilování těla, ale nesmírně také obdivuju pevné a morální postoje, které spolek prezentoval v minulosti a prezentuje i teď. Mimořádnost Sokola vnímám i v tom, že je o překonávání sebe sama v každém věku, a to je v životě velmi důležité.

Navíc uplynulé dva roky nám všem připomněly, že Vaše známé motto „ve zdravém těle zdravý duch“ je i po 160 letech platné. Současně se potvrzuje, že občanské hodnoty a apel na férovost, na kterých byl Sokol původně založen, dodnes nepozbyly nic ze své aktuálnosti. Nazdar!

Petr Fiala, předseda, Vláda ČR

Sokol je pro mne organizací, která se velmi pozitivně podílela na formování moderní české společnosti, jeho působení vždy přesahovalo hranice sportu a tělovýchovy, je úzce spjat s demokratickou tradicí naší země. Proto jsem také velmi přivítal znovuzaložení Sokola po období komunistické totality a jeho úspěšný rozvoj v posledních desetiletích. Do dalších let přeji Sokolu mnoho úspěchů, nejen ve sportu.

Filip Neusser, předseda, Národní sportovní agenturaKdyž se zmíní Sokol, vybaví se mi heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“, které v dnešní době nabírá stále více na důležitosti. Pohyb totiž není pouze o dobrém fyzickém stavu, ale slouží i k pozitivní psychice každého z nás. A Sokol je u nás jednou z největších organizací, která pomáhá toto heslo naplňovat, a já za to děkuji.

Chtěl bych popřát Sokolu minimálně dalších 160 let, ve kterých bude působit jako sportovní a morální vzor pro všechny obyvatele tak, jako tomu bylo doposud. Všem členům přeji hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů na sportovištích.

Jiří Kejval, předseda, Český olympijský výbor

Pro většinu lidí je Sokol synonymem pro sportovní organizaci. Skutečná podstata organizace spočívá ale v něčem mnohem vyšším. Snaha o dosažení kalokagathie – souladu fyzické, duševní a morální dokonalosti. To vše propojené se silným vztahem k vlasti. Ani 40 let komunismu nezměnilo jádro a myšlenku organizace.

České obci sokolské bych rád popřál, aby pokračovala v nastavené práci a aby její aktivity oslovily především mladé lidi, u kterých probudí zájem o sport a vychová z nich novou generaci sokolů.

Miroslav Jansta, předseda, Česká unie sportu a Česká basketbalová federace

Sokol ve mně vyvolává povědomí o vlastenectví, pocit hrdosti na naši státnost, o niž se opakovaně zasloužil. Reprezentuje pro mne původní čisté ideály sportu, péči o tělo i ducha. Je i v současnosti jedním z těch, kdo přispívá k pohybové všestrannosti a výchově mladé generace.

Přeji mu, aby byl dál velkou oporou české občanské společnosti, aby stále šířil pozitivní energii, vedl lidi k soudržnosti, slušnosti, dodržování pravidel fair play, motivoval zejména mladou generaci ke zdraví prospěšným pohybovým aktivitám a byl oporou celému našemu sportu.

Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televizeNení jich mnoho. Institucí, které v čase posilují naše vědomí toho, kam náležíme, kým jsme a kým bychom mohli nebo měli být. Sokolové se takovou institucí dík své vytrvalosti stali. A i přes všechny proměny, kterými společnost prochází, si Sokol stále udržuje svoji relevanci a platnost. Gratuluji.

Alex Choupenitch, bronzový olympijský medailista z Tokia, šermíř Sokola Brno I, ambasador České obce sokolské

Je to místo, kde jsem se poprvé setkal se sportem. To mi bylo 9 let. Považuji ho za místo, kde se z nadšeného amatéra může stát nadšený profesionál.

Sokol vychoval spoustu skvělých sportovců, nejen v našem Sokole Brno I, ale napříč republikou. Ze srdce mu přeji, aby se mu to dařilo i nadále.

Kateřina Neumannová, olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích

Sokol je pro mě především obrovská tradice, na kterou můžeme být právem hrdi.V každodenním životě jsou sokolovny místa, kde se setkávají a sportují lidé napříč generacemi, bez ambicí na zisk medailí, což považuji za nesmírně potřebné a zdravé. Přeji mu především pevné místo v systému českého sportu, hodně mladých Sokolů a oddaných funkcionářů, kteří budou pečovat o budoucnost Sokola.

Jiří Ježek, účastník 4 letních paralympijských her, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, startoval na Tour de France

Sokol mi dal do života všechny důležité hodnoty, které tvoří „můj svět“. Lásku ke sportu, obdiv k naší historii, kamarádství, respekt k autoritám i ochotu pomáhat. Jen pracovitosti mě naučila moje máma, ale i ona celý život pro Sokol pracuje. Přeji Sokolu a všem sokolům, ať si udrží pouto k sokolské tradici, ale ať si pořád drží mladou duši a radost ze společných aktivit. Ať je kamarádství a ochota si pomáhat stále tou nejvyšší hodnotou.

Eva Samková, snowboardistka, vítězka zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzová ze ZOH v Pchjongčchangu

Pro mne Sokol znamená historii a začátek českého sportu. Opravdu ty začátky, kdy si lidé uvědomovali, že chtějí sportovat a že chtějí patřit do nějaké skupiny lidí. Začátek českého sportu. To je pro mne Sokol.

Chtěla bych popřát k tomuto neuvěřitelnému výročí jen to nejlepší a pokračování minimálně dalších 200 let.

A co byste popřáli vy?

Napište na e-mail press@sokol.eu či klasickou poštou na: Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.