Orlickoústecko - Lidé svatého Floriána, takový je název nového projektu Deníku, v němž budeme čtenáře postupně seznamovat se sbory dobrovolných hasičů okresu.

Sbor dobrovolných hasičů Černovír při příležitosti svěcení praporu v září 1998. Svěcení proběhlo v kapli sv. Gottharda. Sbírky na její obnovení se zúčastnili i černovírští hasiči. | Foto: archiv SDH

Poznáte jejich aktivity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku…

Prvním sborem, který Orlický deník představuje, je SDH Černovír (okrajová část Ústí nad Orlicí). Není tomu zcela náhodou, černovírský sbor totiž patří k nejaktivnějším sborům Orlickoústecka. Jak Černovírští někdy hrdě říkají, dobrovolný hasič (někdy i dva) je v Černovíru snad v každé rodině…

První čeští obyvatelé původně sudetské vesnice Černovír založili hasičský sbor v pětačtyřicátém roce minulého století. Příští rok tak černovírští dobrovolní hasiči oslaví pětašedesát let své existence. Ples, který bez výjimky každoročně pořádají od roku 1946, je dnes v Černovíru jediný.

Z tehdejších jednatřiceti členů je dnes třiašedesát řádných a patnáct mladých hasičů. „Dnes o členství takový zájem jako dřív sice není, ale my jsme organizace, která si svoje následovníky vychovává,“ usmívá se jednatel a kronikář černovírských hasičů v jedné osobě Ludvík Špinler. Dodává, že celoroční hry Plamen se jejich oddíl mladých hasičů účastní nepřetržitě od jejího vzniku, zatímco v některých mnohdy větších obcích se stává, že sbory nemají dost mladých členů a musí svou účast přerušit.

Černovírští hasiči svůj zájem o práci s mladými zahájili prvním náborem na začátku padesátých let. Od poloviny devadesátých let také pořádají soutěž pro mladé hasiče – Memoriál Zdeňka Veselého.

O zřejmě největší soutěžní úspěch dospělé části černovírského sboru se postaralo ženské družstvo, když vybojovalo před dvanácti lety první místo v celorepublikové Velké ceně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním útoku.



Zajímavostí v činnosti sboru je spolupráce s dobrovolnými hasiči z polského Staryho Waliszóva. „Přesvědčili jsme se, že na obou stranách hranic se hasiči potýkají se stejnými problémy, známe jejich rodiny a navzájem se navštěvujeme,“ vysvětluje Ludvík Špinler. Walizsóv je Černovíru podle Špinlera svým způsobem blízký i tím, že současní obyvatelé se tu usídlili teprve po válce, když odsud odešli Němci.

Pod černovírským sborem funguje i zásahová jednotka o čtyřiadvaceti hasičích. Jejich činnost podpořil před třemi lety ústecký magistrát, když sboru věnoval auto značky Tatra CAS 24.



Místostarosta Ústí nad Orlicí Luboš Bäuchel hodnotí působení černovírského sboru velmi pozitivně. „Je to jeden ze čtyř sborů v našem městě a my ho považujeme, dá se říci, za nejkvalitnější, Černovír má v této oblasti skvělou tradici,“ vysvětluje a upozorňuje na podle jeho slov dobrou práci černovírské zásahové jednotky a významnou kulturní a sportovní činnost celého sboru. „Jsou velmi slušně vybaveni, mají nové hasičské auto a báječné zázemí jejich nově zrekonstruované zbrojnice,“ poznamenává místostarosta.



LADA KLIMOVOVÁ