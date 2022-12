V hlavě sportovce je takový moment vždy obrovským milníkem. Mnozí váhají, oddalují ho, kladou si otázku, jestli nastala ta správná chvíle. Samozřejmě, ideální bývá odejít na vrcholu, to se však nepodaří každému. Petru Jeníčkovi usnadnila rozhodnutí zlomenina kotníku. S frakturou odehrál celý druhý poločas utkání 1. FUTSAL ligy proti Helasu Brno. Dřel, bojoval, v závěru dokonce orazítkoval tyč brněnské svatyně. Nejzbach nakonec padl po boji 3:4, mezi poražené tohoto večera však Petr Jeníček určitě nepatřil.

Fotbalista a futsalista Petr Jeníček.Zdroj: archiv

„Cítil jsem bolest a lupnutí. O přestávce jsem si nechal nohu zatejpovat, spolykal prášky proti bolesti a šel na plac. Věřil jsem, že na Brno máme, strašně jsem chtěl pomoci k první výhře v ročníku. Nakonec však bohužel druhý den rentgen potvrdil zlomeninu vnějšího kotníku a já věděl, že je zle,“ popisuje devětatřicetiletý vysokomýtský srdcař.

Jeho fotbalová kariéra byla pestrá. Po mládežnických začátcích ve Vysokém Mýtě odešel do Hradce Králové, poté do Slavie Praha, kde mu však podpis profesionální smlouvy s A týmem zhatila vážná autonehoda. Po devíti operacích se však dokázal vrátit v plné parádě, v následujících pěti letech působil v týmech druhé slovenské ligy, po návratu do Čech prošel Čáslaví, Kutnou Horou, Motorletem Praha a Vysokým Mýtem. Přetrhané vazy v koleni jeho fotbalový život přerušily, ale nezastavily. Následovala angažmá v Náchodě, Ústí nad Orlicí, Letohradě, Jirnech a Českých Heřmanicích, aby svoji fotbalovou pouť zakončil tam, kde ji započal, tedy ve Vysokém Mýtě. Ještě letos na podzim si zahrál za béčko krajský přebor. Svoji druhou lásku našel Petr Jeníček ve futsale. Od roku 2011 tvrdil obranu Nejzbachu a velkým dílem se coby funkcionář zasloužil o setrvání klubu na české futsalové mapě.

„Všechno zlé je pro něco dobré. Budu teď mít dostatek času na svůj osobní život. Hrozně moc jsem toho na úkor sportu obětoval. Teď se těším na výlety, dovolenou a chvíle se svými nejbližšími. Mám jim co vracet. Ve funkci generálního manažera 1. FC Nejzbach chci připravit mančaft k záchraně v nejvyšší soutěži. Chtěli bychom ještě zamíchat sestupovými kartami a udržet ve Vysokém Mýtě první ligu. Už kvůli fanouškům, kteří nám i přes tristní podzim zůstávají věrní,“ uzavírá Petr Jeníček. (što, rh)