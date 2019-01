Orlickoústecko – Trenéři fotbalistů hrajících krajský fotbalový přebor hodnotí výkony svých svěřenců ve víkendových utkáních.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Alena Burešová

Vysoké Mýto – Žamberk 0:0

Milan Ujec, trenér Vysokého Mýta: „Ve vyrovnaném utkání jsme nedokázali z vytvořených šancí vstřelit branku, a tak utkání skončilo 0:0."

Jaroslav Veselý, trenér Žamberka: „V zápase bylo znát, že oběma aktérům již o nic nejde. Hrál se opatrný zápas, kdy jsme byli v prvním poločase k vítězství blíž my. Ve druhém, díky standardním situacím, domácí. Zaslouženou dělbu bodů pouze poznamenala nešťastná tečka za utkáním, kdy domácí gólman nešťastně srazil našeho Pavelku, který musel být odvezen sanitkou na vyšetření do nemocnice."

Česká Třebová – MFK Chrudim B 4:1

Bohuslav Sokol, trenér České Třebové: „Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Podali jsme kvalitní výkon. Všem hráčům bych chtěl poděkovat za přístup k utkání. Jednotlivce vyzdvihovat nebudu, ale výkon týmu mne uspokojil a myslím si, že to bylo super."

Třemošnice – Dobříkov 2:2

Milan Šmarda, trenér Dobříkova: „Do utkání jsme vstoupili dobře. Začali jsme aktivně a velmi brzy jsme vstřelili branku. Po dvaceti minutách jsme udělali hrubou chybu, kterou soupeř potrestal a výsledek korigoval. Následovala další velmi hanebná chyba a soupeř, který hrál s velkým nadšením a nasazením, dokázal těchto chvil využít k tomu, že velmi vzdoroval. Na konci poločasu se nám podařilo zaslouženě vstřelit branku. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že musíme proměňovat příležitosti. Zlobím se na své hráče, protože výsledek měl být z hlediska výhry zajištěný, šancí na to bylo mnoho. Soupeř nám v tom ale velmi bránil."

Choceň – Lanškroun 2:1

František Jandáček, trenér Chocně: „Takový závěr zápasu jsem dlouho nezažil. V prvním poločase jsme měli vést 3:0, a místo toho jsme nechali soupeře vyrovnat. V kabině byla bouřka, až si teď myslím, že jsem to maličko přehnal. Druhý poločas byl už hodně vyrovnaný. Hosté chodili do nezabezpečených brejků a byla vidět i jejich kvalita. Závěr zápasu pro nás byl hodně veselý, až mě bylo soupeře trochu líto, když jsem si představil sebe v jeho kůži. Závěrem chci celému týmu poděkovat za výkon a výsledek."

Pavel Smejkal, trenér Lanškrouna: „Zajížděli jsme do Chocně na velice důležité utkání, ve kterém jsme chtěli bodovat a odvézt si alespoň bod z horké půdy. Choceň je velmi kvalitní celek. Chtěli jsme uhrát poločasový stav 0:0. To se nám bohužel nepodařilo. V prvním poločase jsme dostali branku po hrubém faulu domácího hráče Lesáka na našeho brankáře Jaroše. Bohužel pan rozhodčí tento gól uznal. I přesto jsme mohli inkasovat ještě dvě branky, které zaváněly ofsajdem. Pomezní rozhodčí dvakrát hru pustil. Domácí ale neproměnili. Před koncem poločasu jsme vyrovnali na 1:1. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme výsledek 1:1 ubránit. Vcelku se nám to dařilo a domácí jsme do ničeho nepustili. Na každé straně byly dvě vyložené šance, které ale ani jedno mužstvo neproměnilo. Bohužel ale hlavní rozhodčí ukazoval, že nastaví dvě minuty, nastavil nakonec čtyři. A ve čtvrté minutě prodloužení jsme bohužel inkasovali branku, kterou jsme prohráli 1:2. Je to velká škoda, myslím si, že za druhý poločas bychom si remízu zasloužili."