FOTOGALERIE, VIDEO/ Za pět minut dvanáct. Dalo by se napsat o výkonu Foxconnu Česká republika. Tamní zaměstnanci se nacházeli po všech skupinových zápasech na rozhraní, zda si zahrají semifinále či budou muset nastoupit do utkání o páté místo. Pokutové kopy však zvládli a po vítězství nad Ivecem prošli do finále Zaměstnanecké ligy Deníku. Tam opět po penaltách přehráli i obhájce z Vodovodů a kanalizací Pardubice a mohli slavit premiérové vítězství na tomto turnaji a s tím spojený postup do semifinálového kola.

Třetí ročník Zaměstnanecké ligy Deníku v Pardubickém kraji ovládl tým Foxconnu. | Foto: Deník/Zdeněk Zamastil

ÚČASTNÍCI TURNAJE:

Foxconn Česká republika

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

JUSDA Europe

Iveco Group

Enteria

WestRock Packaging Systems Svitavy, s.r.o.

Při tradičním zahájení třetího ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku nechybělo nejprve poděkování pro spolupořádající klub a město, ve kterém se první kolo turnaje odehrálo.

„Speciálně bych rád poděkoval fotbalovému klubu Pardubice, který nám pomohl zprostředkovat tento krásný areál v Rybitví. Na tom se samozřejmě podílela i sama paní starostka Eva Šmeralová, která pro takové akce má pochopení, jelikož sama byla výbornou reprezentantkou ve fotbale,“ vzal si úvodní slovo Tomáš Doubrava, manažer inzerce Deníku.

Pojďme ale k samotnému turnaji. Toho se vůbec poprvé účastnila firma Iveco, která sídlí ve Vysokém Mýtě a cestu do Rybitví měla poměrně dalekou.

„My jsme se sem moc těšili, že si zahrajeme fotbal. V práci na nás docela kladli tlak, ale samozřejmě to brali ze srandy. Tohle je super projekt a jsme moc rádi, že jsme tady,“ řekl před úvodním výkopem kapitán.

Na dalekou cestu si mohli lehce stěžovat i zaměstnanci WestRocku ze Svitav, ale radost z fotbalu převážila. Naopak poměrně blízko to měl Foxconn či Vodovody a kanalizace z Pardubic. Listina týmů dále byla doplněna ještě o firmu Enteria a také JUSDA Europe.

Po úvodním seznámením s formou turnaje a všemi týmy se přešlo k samotnému losování skupin. Tomáš Doubrava za spolupráce hostesek nalosoval dvě vyrovnané skupiny, kde Áčkovou tvořila firma JUSDA Europe, Foxconn Česká republika a VAK. Skupina B byla tvořena týmy Iveca, Enteria a WestRock.

Následně se již diváci mohli těšit z pohledného fotbalu.

Rozhodovaly penalty

Začněme skupinou A, která byla zahájena utkáním firmy JUSDA a Foxconnem. Nutno říct, že se začalo opatrně a ani jeden z týmů nechtěl příliš otevřít svá zadní vrátka. I proto tohle úvodní střetnutí skončilo remízou 2:2. Následně nastoupil na hřiště obhájce titulu z Vodovodů a kanalizací Pardubice. Tým vedený exligovým fotbalistou Tomášem Prorokem se mohl opět spolehnout na eso v podobě Filipa Jarosze, který v prvním střetnutí se hned třikrát prosadil a zařídil tak první vítězství. VAK si stejné skóre zopakoval i v dalším utkání, kdy naopak zazářil Tomáš Prorok a třemi góly utnul JUSDU. Jak již napovídá shoda všech výsledků, tak prvním postupujícím se po zásluze stal tým Vodovodů a kanalizací. O druhém postupujícím musely rozhodnout pokutové kopy. V nich nakonec byli šťastnější zaměstnanci Foxconnu, kteří tedy postoupili z druhého místa do semifinálových bojů.

Zaměstnanecká liga: VAK nejdříve utáhl soupeřům kohoutek, pak je vysál jako FAUN

Skupina B začala taktéž opatrně a bylo zřejmé, že týmy byly připravené především na zodpovědné bránění. V prvním utkání se potkal nováček z Iveca s Enterií a rozešli se smírně po výsledku 1:1. Druhé utkání museli odehrát po kratší pauze opět hráči firmy Enteria a nastoupili proti svitavskému WestRocku. Enteria do tohohle utkání vstoupila aktivněji, ale WestRock pozorně bránil a dvakrát se prosadil. Jejich soupeř se prosadil pouze jednou. Třetí utkání skupiny B bylo klíčové pro Iveco, které stále mělo šance na postup do semifinále. To si nakonec zajistilo, když WestRock porazilo těsně 2:1. Po vyrovnaných bitvách se tak podařilo postoupit firmě Iveco z Vysokého Mýta a WestRocku Svitavy.

Zlepšení oproti loňsku

JUSDA jako by ty penalty přitahovala. Tamní zaměstnanci v boji o páté místo opět sehráli vyrovnanou bitvu, když po úvodní půli remizovali 1:1 s Enterií a to se opakovalo i ve druhé půli. Osudí tak bylo v rukou brankářů a tří střelců. Byť JUSDA proti Foxconnu loterii nezvládla, tak Enterii již překonala. Tamní zaměstnanci tak mohli oslavit páté místo. Na firmu Enteria tak zbyla nepopulární šestá pozice, ale kapitána týmu to příliš nemrzelo.

„Jsme spokojení, že jsme si zahráli. Bylo pěkné počasí a fotbalové odpoledne se vydařilo. Už jsme domluvení, že příště přijdeme,“ řekl po prohraném duelu o páté místo kapitán firmy Enteria, Jan Dušek.

Jako nůž máslem. SSI Schäfer opanoval semifinále Zaměstnanecké ligy v Poličce

Na druhé straně přišlo taktéž smíření s pátou pozicí.

„Naším cílem bylo postoupit do semifinále, což se nám bohužel nepodařilo. Na druhou stranu jsme ale rádi, že jsme alespoň obhájili pozici z loňska. Bylo pěkné počasí a areál, což bylo rozhodně bonusem na tomto fotbalovém dni,“ těšilo kapitána firmy JUSDA Europe, Radima Froše.

Premiérový bronz

Semifinálové osudí nalosovalo dva zápasy, které slibovaly vyrovnanou bitvu. V prvním se střetli zaměstnanci Vodovodů s WesRockem Svitavy. Obhájce titulu, VAK, vstoupil do zápasu velmi aktivně, což potvrdil i vysokou výhrou 6:0, kdy zazářil především Adam Koreček, který se trefil dvakrát a na něj navázal dvěma trefami i Filip Jarosz. To druhá semifinálová bitva byla daleko více vyrovnaná a po bezbrankové remíze v prvním poločase se rozhodovalo až v tom druhém. Vítězství na svoji stranu nakonec překlopili hráči Foxconnu, kteří se mohli radovat z postupu do finále a na Iveco pouze zbyla bitva o třetí místo.

Boj o třetí místo nabídl souboj týmů, který se prezentovaly především defenzivním pojetím fotbalu. Tento předpoklad se dlouho naplňoval a po úvodních deseti minutách diváci žádný gól neviděli. Iveco však bitvu zlomilo na svoji stranu v závěru, kdy se dvakrát prosadilo a při své první účasti mohli zaměstnanci této firmy oslavit cennou bronzovou pozici. Naopak WestRock se musel smířit s bramborovými medailemi. Kapitán svitavského týmu ale rozhodně nesmutnil a ba naopak chrlil jen slova chvály.

„Oproti loňsku to je obrovské zlepšení a jsme nadšení, že jsme dopadli takhle dobře. Bylo to skvělé odpoledne. Zahráli jsme si fotbal, vyhráli jsme a především nás to bavilo,“ říkal k účasti WestRocku Svitav kapitán Miroslav Rumpík.

Radost samozřejmě panovala i na straně vítěze, který při své první účasti Deníku Zaměstnanecké ligy získal bronzové medaile.

„Dostávali jsme zbytečné góly, ale jsme samozřejmě rádi, že jsme skončili takhle dobře. Budeme moc rádi, když se budeme moct zúčastnit i příští rok. Bylo to pěkné odpoledne,“ s úsměvem po zápasu o třetí místo odpovídal Jiří Hájek, kapitán týmu Iveco.

Fotbalisté pod maskou firmy

Iveco Group: Jiří Hájek, Vojtěch Vařečka (Vysoké Mýto - divize), Petr Malý (Litomyšl – krajský přebor), David Fillipi (Prosetín – 1. A třída).

WestRock Svitavy: Pavel Štencl (exfotbalista Svitav – divize pod Martinem Pulpitem), Milan Kavalír (Svitavy – krajský přebor).

Vodovody a kanalizace Pardubice: Tomáš Prorok (Vysoká nad Labem – krajský přebor, dříve však nastupoval za FK Pardubice), Filip Jarosz (Vysoká nad Labem – krajský přebor, dříve nastupoval za FK Pardubice), Adam Koreček (Horní Ředice – krajský přebor).

Enteria: Ladislav Chára (trenér a hráč Řečany nad Labem – I. B třída).

Foxconn Česká republika: Dan Bartaloš (Sokol Živanice – ČFL).

JUSDA: Radim Froš (Pardubičky – krajský přebor), David Sokol (Moravany – krajský přebor).

Recept na Jarosze s Prorokem

Jak jen může být fotbal nevyzpytatelný. O tom by mohli vyprávět zaměstnanci Vodovodů a kanalizací. Obhájce a jasný favorit na další celkové vítězství vstupoval do finálového zápasu s tím, že Foxconn ve skupinové fázi jasně přehrál tříbrankovým rozdílem. Každé utkání ale začíná 0:0 a někdy i tak končí. Tým Foxconnu totiž pozorně bránil a naopak mohl i několikrát skórovat. Po vyrovnané bitvě, která v základní hrací době skončila 0:0, se Foxconn mohl podruhé během fotbalového dne těšit z pokutových kopů. Zaměstnanci této firmy je již měli natrénované a to potvrdili i proti Vodovodům a poprvé ovládli základní kolo Zaměstnanecké ligy Deníku.

Rozhodující penalta

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Sám kapitán vítězného celku potvrdil, že takový úspěch rozhodně nečekal.

„Jsem rád, že jsme semkli, protože po skupinové fázi to vůbec nevypadalo, že bychom mohli turnaj vyhrát. Byla tu oproti předešlým rokům veliká kvalita hráčů. Hráli jsme ale jednoduše, což nakonec zafungovalo. Popravdě jsem po základní skupině přemýšlel, co řeknu v práci na to, že jsme skončili poslední. Naštěstí jsme ale cíl splnili a postoupili do semifinálového boje Zaměstnanecké ligy,“ řekl bezprostředně po finálovém zápase zástupce Foxconnu Česká republika, Michal Vávra.

Klíčovým aspektem pro to, aby kdokoliv uspěl proti Vodovodům a kanalizacím bylo, že musí pohlídat nevyzpytatelného Filipa Jarosze a Tomáše Proroka, kteří střelecky řádili nejen ve skupině.

„Věděli jsme, že si je musíme hlídat. Zafungovalo na ně především to, že jsme ten zápas neuvěřitelně odmakali. Všichni jsme si vraceli a sáhli jsme si na dno,“ rozkryl kapitán Foxconnu Česká republika recept na úspěch.

A jaké si dává cíle pro semifinálové kolo?

„Neudělat ostudu,“ se smíchem odpověděl člen vítězného týmu, Michal Vávra.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Kapitán firmy Vodovody a kanalizace Pardubice byl s prohrou smířený, ale neobhájení titulu ho samozřejmě mrzelo.

„Byla obrovská škoda, že nám musel odjet jeden hráč a museli jsme finále odehrát bez střídání. Na víc tedy bohužel nezbyly síly a penalty jsou vždy loterie,“ zhodnotil finálový výkon kapitán Vodovodů a kanalizací, Tomáš Prorok.

Na každý pád si ale fotbalové odpoledne užil i tento stříbrný celek.

„Bohužel nebyl tolik kvalitní terén, ale fotbalové odpoledne jsme si rozhodně užili a rádi jsme si zahráli fotbal. Pokud ekonomický náměstek nám nedá stopku, tak se zúčastníme i příští rok,“ dodal exligový fotbalista Pardubic.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Vítězné mužstvo z Foxconnu si tak vysloužilo postup do semifinálového kola Deníku Zaměstnanecké ligy, které by mělo proběhnout na přelomu května a června. Zde už půjde o postup do celorepublikového finále, kde se bojuje o cenné odměny.

Deník Zaměstnanecká liga

Skupina A: Vodovody a Kanalizace Pardubice 6 bodů (6:0), Foxconn Česká republika 1 bod (2:5), JUSDA 1 bod (2:5). Skupina B: IVECO 4 body (3:2), WestRock 4 body (3:2), enteria 1 bod (2:3). O páté místo: JUSDA – enteria 3:2 po penaltách. Semifinále: WestRock – VAK 0:6 (0:1), IVECO – Foxconn 0:1 (0:0). O třetí místo: IVECO – WestRock 2:0 (0:0). Finále: Foxconn – VAK 1:0 po penaltách.

Celkové pořadí: 1. místo - Foxconn Česká republika, 2. místo - Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., 3. místo - Iveco Groupe, 4. místo - WestRock Svitavy, 5. místo - JUSDA Europe, 6. místo - Enteria.