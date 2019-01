Žamberk - U týmu zůstane trenér Veselý i nestárnoucí opory. Doplnit by potřebovala útočná vozba.

Ilustrační foto - fotbal | Foto: Zdeněk Matura

Sedmička je výjimečné číslo. Sedm bylo trpaslíků, sedm je smrtelných hříchů, sedm bylo i statečných.

A sedm týmů z našeho okresu bude znovu hrát krajský fotbalový přebor.



Je to tak, Žamberk potvrdil podzimní dominanci a dvě kola před koncem už ho v I. A třídě nemůže nikdo předstihnout. Po výhře Chocně B nad Starým Hradištěm padl i poslední soupeř. „Také v neděli proběhly malé oslavy,“ prozradil trenér Žamberku Jaroslav Veselý.

Do jarní části vstupoval Žamberk jako král, ale moc nechybělo a hned v prvním jarním kole ho o body obraly Králíky, které se pohybovaly na úplně opačném konci tabulky. „Zvítězili jsme až gólem v poslední minutě. Zlomové utkání přišlo za dvě kola s Chrudimí. Zvítězili jsme 4:0 a nastartovalo nás to,“ cení si Veselý výhry nad tehdy ještě konkurentem v boji o postup.



V čem tkví letošní výjimečnost Žamberku? Patrně v dobře namíchaném koktejlu mládí a zkušenosti. „Je to ale docela ošemetné. Máme v týmu docela dost hráčů, kterým je kolem pětatřiceti let, a hodně hráčů, kteří jsou velmi mladí. Až starší odejdou, nevím, jestli je mladí dokáží hned plnohodnotně nahradit,“ uvažuje Veselý.



Jedním dechem ale dodává, že s Rolfem, Ulvrem a dalšími na příští sezonu ještě počítá: „Určitě by si v přeboru zahrát měli. Opory týmu zůstávají a kádr se asi moc měnit nebude, počítáme jenom s posílením v útočné fázi.“

Současný tým by ale i tak podle svého lodivoda měl mít na střed tabulky: „V přeboru je šest týmů, které jsou jinde, ale potom je to vyrovnané. Mohli bychom se pohybovat někde jako třeba Srch.“



Z mladíků se velice dobře jevil sedmnáctiletý Tomáš Novotný, ten se však o víkendu zranil a prognózy nebyly moc růžové. „Má natržené vazy v koleni a jde na artroskopickou operaci. Báli jsme se ale mnohem horšího zranění,“ ulevilo se alespoň trochu žamberskému trenérovi.

Veselý tým přebral v zimní přestávce po Jiřím Suchánkovi, který ho ze zdravotních důvodů dočasně opustil. A zdá se, že Veselý u kormidla ještě chvilku zůstane: „S vedením jsme předběžně domluveni, že vydržím u týmu ještě půl roku.“ Pokud vás napadá, jestli náhodou není ve hře varianta, že by se Jaroslav Veselý vrátil zpátky na hřiště, kde pomáhal Žamberku ještě na podzim, tak zapomeňte. „Už jsem musel stejně skončit, takže přechod k trénování bylo ideální řešení,“ pochvaluje si úspěšný kouč.

Ve hře je i možnost, že by Žamberk v přeboru vedl Veselý se Suchánkem. „Musíme si ale nejdřív sednout a promluvit si, jak je na tom zdravotně,“ nevylučuje pokračování spolupráce z podzimu současný trenér.