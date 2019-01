Ústí n. O. - Předseda ústeckých fotbalistů Roman Langer přesto věří, že ústečtí fotbalisté na divizní soutěž mají. Tajné přání je první půlka tabulky.

Ilustrační foto | Foto: Robin Novák

Datum 8. srpen 2009 mají všichni fanoušci ústeckých fotbalistů už dávno zatrženo červeným fixem v kalendáři. Přijedou Živanice, a to znamená, že se do bývalého okresního města vrací po dvouleté přestávce divizní soutěž. Jak probíhají přípravy a jak se daří shánět nové posily do výběru trenéra Ivana Kopeckého? Na tyto a další otázky odpovídal předseda ústeckého fotbalového oddílu a zároveň první muž Jiskry Roman Langer.

Ústí se po dvouleté přestávce vrací do divize a už před koncem sezony v krajském přeboru hovořil trenér Kopecký o nutnosti posílit družstvo. Získali jste brankáře Křivku, zkušeného obránce Šruta a mladého talenta Nespěšného. Je to maximum, čeho jste mohli dosáhnout?

Ivan, ostatně jako každý trenér, asi čekal trochu víc. My si ale myslíme, že tým si vykopal divizi sám, s dostatečným náskokem, a že je kvalitní. Až samotná soutěž ukáže, jestli na tu kluci mají. Nechceme ale vyměnit celý tým.

Jak je naplánována příprava, která nyní intenzivně probíhá?

Hoši trénují pilně, pětkrát až šestkrát týdně plus přípravné zápasy. První jsme odehráli se Slovanem Pardubice, pak týden co týden další zápasy až do zahájení sezony. Důležitý zápas je pro nás 25. července první kolo poháru.

V něm přivítáte doma divizní Teslu Pardubice. Pokud byste vyhráli, narazíte poté, což už je dnes jisté, na ligového vicemistra, kterým je Sparta Praha. Je to velké lákadlo, přitáhnout do Ústí soupeře takto zvučného jména?

To je velké lákadlo jak pro zviditelnění oddílu, tak i zajímavá ekonomická záležitost. Uvidíme, je to fotbal, je to kulatý, ale uděláme maximum proto, abychom přes Teslu postoupili. Sparta je lákavý soupeř, věřím tomu, že by na něj klidně tři tisíce diváků mohlo přijít.

Na divizním ústeckém kádru se pracovalo, jak jste potvrdil. Nicméně slabinou ústeckého družstva se zdá být fakt, že má dost hráčů na hostování. Jaká je jejich situace?

Z osmnáctičlenného kádru je dvanáct hráčů našich a šest na hostování, situace není až tak aktastrofální. Ale je pochopitelně těžká všechna hostování obnovit. Vidím jako důležité, že k nám z Pardubic přestoupil Zdeněk Vaňous, jeden z klíčových hráčů. Jarda David je hráčem Libchav, se kterými se umíme domluvit a máme s nimi dlouholeté vztahy, tam to funguje bez problémů. S Filipem Matějkou nastal bohužel problém…

A jakýpak?

Má u nás hostování do 31. 12. 2009 a aniž by komukoliv cokoliv řekl, tak se objevil na tréninku v třetiligovém Zábřehu na Moravě. Od něj je to velký podraz a to samé od Zábřehu, který nám vůbec nic neoznámil. Odporuje to všem fotbalovým řádům.

Můžete se jako oddíl nějakým způsobem bránit? Smlouvu u vás předpokládám podepsanou nemá…

Filip u nás smlouvu pochopitelně nemá. Můžeme ale podat dovolání na svaz, který může hráče potrestat a zastavit mu činnost.

Pokoušeli jste se s hráčem nějak kontaktovat?

Zatím nám nebral telefon. Kontaktovali jsme i Rychnov na Moravě, jeho mateřský klub. Jeho manažer, kterého neznáme, tvrdí, že u nás má hostování jen do 31. 6. Je to ve fázi jednání, jde ale o nepříjemnou záležitost. Filip u nás odvedl velký kus práce, my ho zase dostali do většího fotbalu. Kdysi jako taletovaný dorostenec byl ve Slávii, poté spadl až na hranici B třídy a víceméně fotbal hodil přes palubu. Snažili jsme se jej do hry znovu vrátit, ale pochopitelně s vidinou, že za nás bude kopat divizi. Máme dokonce s Rychnovem na Moravě podepsanou jakousi smlouvu s obcí v případě prodeje. Teď, pokud by se měl vrátit, se navíc bojím toho, že by to nedělalo dobře v kolektivu.

Divize je proti krajskému přeboru nesrovnatelně kvalitnější soutěž. Když se bavím s lidmi, kteří fotbalu rozumí, tak ti považují za největší skok právě ten z krajského přeboru do divize. A tak by mne pochopitelně zajímalo, s jakými ambicemi se do téhle soutěže vracíte?

Samozřejmě našim přáním je kopat v první polovině tabulky. Z dlouholetých zkušeností vím, že hodně záleží na začátku. Když se dělají body a jede to, tak mužstvo se nastaruje a je psychicky nahoře. Když máte naopak po pěti kolech dva body, nastane obrovský problém. Napoví tedy první kola. Věřím tomu, že na střed tabulky máme. Jsem si vědom, že je divize nesmírně vyrovnaná.

Obnovenou divizní premiéru sehrajete doma 8. srpna proti Živanicím. Loňský suverénní vítěz krajského přeboru, družstvo, které jistě dobře znáte. Kolik napoví právě tento úvodní zápas a máte jej už takříkajíc v hlavě?

Sílu Živanice mají, patří k předním týmům divize a ambicemi hrát o postup. Zápas napoví hodně. Osobně si myslím, že pokud vložíme do utkání nováčkovský elán, můžeme zvítězit. Ale bude to někde kolem výsledku 1:0, 2:1.

Takže nečekáte žádnou „střílečku“?

Ne, spíš opatrný fotbal. Ale chceme každopádně zvítězit. Což oni budou chtít taky (smích).

Teď něco, co bude určitě zajímat ústecké fandy. Divize by mohla přitáhnout ještě více lidí do ochozů, ale ty bude určitě zajímat i cena vstupného. Bude se nějakým způsobem měnit?

Cena zůstane stejná, třicet korun dospělí, dvacet korun důchodci, mládež a ženy zdarma. Pro nás je důležité, aby v Ústí chodilo na fotbal co nejvíce lidí. Návštěvnost v uplynulé sezoně jsme hodnotili pozitivně, byla v celém krajském přeboru nejvyšší.

Co si budeme povídat, nejdůležitější věcí v divizi jsou ale finance, bez nich to zkrátka a jednoduše nejde. Pomohl nějak postup do vyšší soutěži podpoře fotbalu tady v Ústí?

Tak samozřejmě nezahálíme. Obcházíme firmy, které nás třeba v minulosti sponzorovaly, sháníme i nové partnery. Ekonomická situace je složitá, jednání jsou obtížná. Řekl bych ale, že určitou finanční podporu se daří shánět. Postup tomu určitě pomohl. V opačném případě bychom se za některými firmami vůbec neodvážili chodit.

A co přístup vedení města, nemáte šanci po postupu do divize „urvat“ víc?

Zatím jsme jednání nevedli, je to složité, jsme v polovině roku a peníze jsou určené. Nás netrápí ani tak sportovní část, tam máme sezonu zajištěnou, trápí nás údržba stadionu a energie.

To jste mi přihrál na smeč. Nahlas se hovoří o vysokém záporném saldu fotbalového oddílu, hodně přes milion. Je podle vás hlavní problém právě v nákladné údržbě areálu Jiskry?

Řekl bych, že se trochu zaspalo co se týče údržby. Areál je velký, za posledních pět let se do něj investovalo 40 milionů korun. Město nám významně přispívá, konkrétně 490 tisíc korun ročně. Jenže náklady na údržbu a energie jsou zhruba kolem 850 tisíc. Posledních čtyři, pět let nám 300 až 350 tisíc korun na údržbu areálu chybí.

Jak se dá taková situace řešit?

Je to jednoduché. Z investičních akcí jsme dostali „vratky“ DPH. Jen za rok 2008 to dělá 850 tisíc korun. Myslíme si, že by tyto finance měly přijít do areálu. Třeba na vrchní patro kabin nám na dobudování chybí 350 tisíc. A to už není tak velká částka, ale my ji momentálně nemáme.

Zpátky k fotbalu. Tady je specifická situace, Letohrad spadnul ze třetí ligy, Ústí naopak do divize postoupilo. Další mužstva hrají krajský přebor, přesto se o regionu hovoří jako o fotbalově mrtvém, protože vyšší soutěže v něm nejsou. Co vy na to?

Problém je v celém kraji, nastal odchodem Pardubic do Sokolova. Hráči zmizeli, ti kteří hráli druhou ligu. V minulosti jsme měli odkud brát, teď zůstal jenom Hradec. Zkušení fotbalisté pak do divizí nechodí. Když se podíváme po jednotlivých okresech, tak na Svitavsku se hraje nejvýš krajský přebor, na Chrudimsku hraje jedno mužstvo divizi. Živanice a Tesla jsou v divizi na Pardubicku, u nás to samé. Takže na jaře, když hrál Letohrad třetí ligu, náš okres ještě vyčníval a vyčnívá i dnes.

Jste předsedou Jiskry, zároveň šéfujete fotbalovému i atletickému oddílu. Jaké jsou vaše priority, cíle v tom fotbalovém?

Určitě se do budoucna musíme zamyslet nad provozem areálu. Už asi čtyři nebo pět let navrhuji, aby přešel pod město. Jinde je to standardem a jiné východisko nevidím. Fotbalově bychom chtěli stabilně hrát bez problémů divizi a třeba v poháru přilákat nějakého známého soupeře. Cheme, aby náš fotbal byl koukavý a chodilo tím pádem hodně lidí.

A co mládež? Je možnost z mladších výběrů doplnit první mužstvo, jak to prokázali třeba Petr Falta nebo Lukáš Novák?

Určitě. Každý rok nám vychází někdo, kdo se v áčku zachytí.

Na závěr se malinko zasníme. Pokud by se podařilo divizní soutěž stabilizovat a finanční podporu minimálně udržet, mohli byste v nějakém rozumném horizontu pošilhávat po třetí lize?

Bez generálního silného sponzora je to nemyslitelné. Tam je ve financích obrovský rozdíl.

JAN POKORNÝ