Ústí n. O. – Divizní fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí zajížděli v neděli na mistrovský zápas na hřiště Velimi. Po bojovném utkání se nakonec oba celky rozešly s remízou.

Ilustrační foto | Foto: Krecl Aleš

Velim – Ústí n. O. 1:1 (0:0)

V úvodu byli hosté z Ústí nad Orlicí aktivnější, ale nedokázali si připravit finální přihrávku. Celý první poločas domácí bránili na své polovině a hosté se snažili hledat postupným útokem cesty k ohrožení jejich branky. Ve 4. minutě dobře prodloužil aut Roušar, ale Knápkova střela byla sražena. Domácí výborně zvládali přechod do protiútoků, kde hledali jednoduchá řešení. Po přímém volném kopu z 25. minuty, přeletěla hlavička domácího hráče jen těsně branku Ústí. Ve 33. minutě po krásném přenesení hry Roušara dobře centroval Roupec, ale domácí míč odvrátili na roh. V závěru poločasu si domácí vynutili mírný tlak díky centrovaným míčům do pokutového území. Branka však nepadla.

Ve druhém dějství se hrál z obou stran otevřený útočný fotbal. Oba týmy chtěly vyhrát. V 60. minutě po zrychlení hry autovým vhazováním Vaňous našel přesně ze strany Knápka, a ten poslal hosty do vedení. Domácí využili o pět minut později fatální chybu v rozehrávce a krásnou střelou srovnali na 1:1. V 73. minutě Pászto vyslal Kuklu, ale jeho zakončení chytl Svoboda. O minutu později mohli jít hosté znovu do vedení, ale Knápek nedokázal z úhlu prostřelit dobře postaveného domácího brankáře. V 77. minutě po zaváhání Neorala domácím chybělo trefit jen prázdnou branku, jenže Felgr střelu v poslední chvíli zachytil. V další šanci se objevil po lobu Vaňouse zcela volný Knápek, ale proti výbornému výběhu a zákroku Svobody neskóroval. Skvělou desetiminutovku zakončili domácí rohovým kopem, ze kterého následnou hlavičku k tyči výtečně vyrazil Neoral. Poslední šanci po rychlém protiútoku Grepla s Knápkem nevyužil Kukla, který v rozhodující chvíli podklouzl. Na konci zápasu na světelné tabuli zůstalo svítit 1:1.

Jan Navrátil, trenér Ústí n. O.: „První poločas jsme dobře drželi míč a měli jsme jedinou možnost hrát postupným útokem s trpělivým hledáním volných míst v obranném bloku soupeře. Domácí čekali na rychlé protiútoky a naše chyby. Škoda, že jsme nevyužili vzniklých možností pro přechod do finální útočné fáze. Ve druhé půli to byl otevřený fotbal. Šli jsme do vedení po výborném zrychlení hry, když se po centru Vaňouse trefil přesně Knápek. Za předvedený výkon jsme si remízu určitě zasloužili. Všem hráčům patří velké díky za výkon. Zvláštní poděkování patří našim fanouškům, kteří nás pozitivně povzbuzovali celých devadesát minut.“

(nav)