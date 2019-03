Duel musel otáčet, ale brzké vyrovnání Rosůlka nasměrovalo berany tam, kde chtěli být.



„Zápas pro nás nezačal příliš dobře. Brzo jsme inkasovali, naštěstí jsme dokázali hned vyrovnat a poté jsme už průběh kontrolovali. Ač může působit výsledek jasně, rozhodně to jednoduché utkání nebylo. Důležité je, že jsme se dostali na první místo tabulky a to už do konce sezony nepustíme,“ posílá jasný vzkaz všem konkurentům Michal Jiráský.

Dolní Loučky – Vysoké Mýto 1:7

Fakta – branky: 4. Šnédar (Seyfert) – 6. Rosůlek (Lipavský), 10. Lipavský (Jiráský), 13. Jiráský (Rosůlek), 23. Gerčák (Jiráský), 25. Štanglica (Šabata), 39. Lipavský (Gerčák). Rozhodčí: Čep, Štipčák. ŽK: 2:1. Poločas: 1:3.



1. FC Nejzbach Vysoké Mýto: Ehrenberger – Jeníček, Lištván, Štanglica, Šabata, Lipavský, Sekanina, Rosůlek, Jiráský, Gerčák, Židík.