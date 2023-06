Česká fotbalová liga a divize znají po víkendovém losovacím aktivu svoje složení a program nové mistrovské fotbalové sezony 2023/2024. Začínat se bude o prvním srpnovém víkendu.

Fotbalisté Trutnova (v bílém) a Ústí nad Orlicí se na divizním trávníku střetnou i v nadcházejícím mistrovském ročníku. | Foto: Jiří Petr

Poté, co byl oznámen los příštího ročníku obou nejvyšších fotbalových soutěží, tedy Fortuna:ligy a Fortuna:Národní ligy, přicházejí na řadu losovací aktivy neprofesionálního fotbalu. Řídící komise pro Čechy jej uspořádala tuto sobotu v hlavním městě a po jeho skončení je jasné, že ve třetí lize budou mít východní Čechy i nadále čtyřnásobné zastoupení a v divizní skupině C bude hrát celkem osm reprezentantů Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Česká fotbalová liga je nadále rozdělena do dvou skupin a Východočechů se dotýká ta s označením B. Její složení doznalo jenom kosmetických změn. Opustila ji Viktoria Žižkov, které přes kvalifikační dvojzápas s Domažlicemi postoupila do druhé ligy, a opačným směrem se poroučel sestupující Benešov.

FK Pardubice B.Zdroj: David Haan

„Novými tvářemi“ v šestnáctičlenném složení jsou dva postupující celky z divize: Arsenal Česká Lípa a Slovan Liberec B, který rozšířil už tak dost početný kontingent rezervy profesionálních klubů v téhle skupině na šest týmů.

Z Královéhradeckého kraje budou na docela úspěšnou uplynulou sezonu navazovat Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové B. Pardubičtí vyslanci, jimiž jsou Živanice a Pardubice B, myslí na to, že by se chtěli posunout do vyšších pater a vyvarovat se bojů o záchranu do závěrečných kol, což je zkušenost, jakou mají čerstvě za sebou.

ČFL – skupina B:

Živanice, Most-Souš, Jablonec B, Mladá Boleslav B, Hradec Králové B, Liberec B, Chlumec nad Cidlinou, Brozany, Česká Lípa, Teplice B, Velvary, Přepeře, Zápy, Ústí nad Labem, Pardubice B, Kolín.

Program úvodního kola (5. – 6. srpna): Živanice – Kolín, Most-Souš – Pardubice B, Jablonec nad Nisou B – Ústí nad Labem, Mladá Boleslav B – Zápy, Hradec Králové B – Přepeře, Liberec B – Velvary, Brozany – Česká Lípa, Chlumec nad Cidlinou – Teplice B.

Na jaře devítičlenné zastoupení našeho regionu v divizní skupině C se o jednu pozici ztenčilo, neboť sestoupili fotbalisté z Dvora Králové nad Labem a Náchoda, naopak nováčkem z krajského přeboru je pouze Slavia Hradec Králové, která využila příležitosti po odmítnutí postupu vítězné Solnice. Pardubický kraj letos, jak známo, postupujícího do divize nedodal…

Složení skupiny je přece jenom zčásti odlišné, než jaké bylo v ročníku předchozím. Pochopitelně chybí postoupivší Liberec B a oba dva propadlíci, dále se diváci nesetkají s Brandýsem nad Labem, který se sice na poslední chvíli díky nezájmu mužstev z krajů o postup zachránil, ovšem byl přeřazen do skupiny B.

SK Vysoké Mýto.Zdroj: Radek Bis/SK Vysoké Mýto

Ostatně podobně je teď na tom rovněž klub z Čáslavi, také on se nejprve loučil s divizní příslušností, jenže poté, co se ukázalo, že není, kdo by ho v soutěži nahradil, tak mu do klína spadlo udržení a setrval v „céčku“!

Nové celky jsou ve skupině celkem čtyři. O královéhradecké Slavia řeč byla, po čase se účastníci divize C vydají i do hlavního města, jelikož mezi jejich soupeře se zařadil přeborník Prahy TJ Spoje. Ze třetí ligy přibývá sestupující Benešov a ze skupiny B bylo přeřazeno družstvo z Kosmonos.

Z Pardubicka není v obsazení divize vůbec nic nového, na čtvrtou nejvyšší republikovou soutěž se bude chodit v Letohradu, Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě, Chrudimi a Hlinsku. O hradecké zastoupení se postarají zmíněný nováček Slavia a starousedlíci Trutnov a Nový Bydžov.

DIVIZE – skupina C: Hlinsko, Slavia Hradec Králové, Velké Hamry, Benátky nad Jizerou, Turnov, Benešov, Vysoké Mýto, Čáslav, Trutnov, Chrudim B, Nový Bydžov, Ústí nad Orlicí, Dobrovice, Letohrad, Kosmonosy, TJ Spoje Praha.

Program úvodního kola (5. – 6. srpna): Hlinsko – Spoje Praha, Slavia Hradec Králové – Kosmonosy, Velké Hamry – Letohrad, Benátky nad Jizerou – Dobrovice, Turnov – Ústí nad Orlicí, Benešov – Nový Bydžov, Vysoké Mýto – Chrudim B, Čáslav – Trutnov.

V posledním červnovém týdnu budou rozlosovány soutěže obou krajských fotbalových svazů a následně přijdou na řadu jednotlivé okresy.