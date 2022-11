Nejprve se oba celky ze Svitavska střetly s nováčkem z Rudolfova, futsalově velice vyspělým mančaftem, jehož jedinou závadou bylo, že měl k dispozici pouze jednoho hráče do pole na střídání (a po značnou část svého druhého vystoupení ani toho). Co mu však scházelo na kvantitě, lehce získával na kvalitě, což se ukázalo proti Poličce. Ta začala výborně a poměrně rychle vedla 2:0, jenže v dalším průběhu protivník doháněl její defenzivu stále častěji do problémů, které vyvrcholily gólem na 2:3 z trestného kopu. A domácím dalo hodně práce, aby v závěru polovlastním gólem alespoň vyrovnali, když krátce předtím přežili bez úhony prodlouženou penaltu za šestý faul.