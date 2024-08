/ROZHOVOR/ Futsalový Nejzbach se vrací do první ligy! Nedělním utkáním v Kadani otevře boje mezi dvanáctkou nejlepších klubů Česka. Právo účasti si vybojoval díky povedené uplynulé sezoně, prvenstvím ve východní druholigové skupině i závěrečném superfinále. To je však minulost, nyní stojí před kolektivem po všech stránkách výrazně náročnější výzva. Toho jsou si ve Vysokém Mýtě dobře vědomi, současně je však cítit odhodlání v silné konkurenci obstát.

Nejzbach otevře prvoligovou sezonu dvěma zápasy v halách soupeřů. Premiéra ho čeká tuto neděli 1. září od 18 hodin v Kadani, v pátek 6. září bude potom hostovat v Liberci (19.30). Domácím divákům se vysokomýtští futsalisté poprvé představí v pátek 27. září od 20 hodin, kdy bude jejich soupeřem Mělník.

O tom, co všechno musí futsalový klub hrající první ligu splnit, jak se tvořil kádr pro nový ročník a jak se klub vypořádal s vysokou finanční náročností, mluví v rozhovoru pro Deník prezident 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto PETR JENÍČEK (41).

Po vašem triumfu ve druhé lize jste zvažovali, zda postup do nejvyšší soutěže přijmout či nikoli. Které důvody nakonec převážily misky vah ke kladné odpovědi?

Ano, velmi dlouho jsme o tom přemýšleli, protože nejvyšší soutěž je mnohem kvalitnější a finančně hodně náročná. Ale je to současně odměna pro naše fanoušky, kteří nás celou minulou sezonu podporovali ve vyprodané vysokomýtské hale. A za druhé jsme si to na hřišti uhráli a všichni hráči i s realizačním týmem chtěli do první ligy. Musím říci, že jsem za to moc rád. To je přece důvod, proč se sport dělá. Chtít vyhrávat, být nejlepší, posouvat se výš. A my jsme opět na vrcholu. Nebavilo by mě jen něco hrát, protože se něco hraje, a tím se uspokojit.

Kdybyste měl krátce popsat, v čem je pro vás jako pro klub první futsalová liga náročnější a složitější než druhá?

Náročnější je to především finančně, a to několikanásobně než druhá liga. Musíte platit rozhodčí, delegáty, cestujete po celé republice, platíte nájem vysokomýtské sportovní haly. Je to plně profesionální soutěž, každý hráč musí mít profesionální smlouvu. Dále jsou to administrativní věci, kdy na každý domácí zápas musíte mít obstarané lékaře, maséra, časomíru, zapisovatele, kameramana, fotografa, hlasatele, pořadatelskou službu, onlajny a spoustu věcí kolem. Po každém utkání musíte udělat sestřih, nahrát zápas i fotky a do druhého dne vložit do systému. Kvalita všech týmů je úplně jinde, nejsou tam amatéři. Jsou celky, kde futsal je jejich práce a každý den jsou na palubovce. Soutěž se tím hodně zkvalitňuje.

Jedním z velkých témat je jistě ekonomické zajištění sezony. Podařilo se vám to podle vašich představ? Lze říci, že se po postupu zvýšil alespoň částečně zájem a ochota sponzorů či města vám pomoci a prezentovat se na nejvyšší úrovni?

Je to pro nás největší problém. Hodně financí investujeme ze svého. Máme zajištěné základní věci, strašně moc se jich bude řešit v průběhu sezony. Ochota města nám pomoci v první lize bohužel žádná není. Dostáváme několik let stejné dotace a je vlastně jedno, jestli hrajete ligu nebo divizi. Místo toho, abychom byli hrdí, že je v Mýtě nejvyšší soutěž a děláme reklamu pro naše město. V tom jsem hodně zklamaný. A ani si nemyslím, že se po postupu navýšil zájem sponzorů. Jsme malé město a musíme být vděční za jakoukoliv pomoc od místních firem. Chybí nám silný partner. O to víc mě mrzí, že nám nepomůže město, lépe řečeno sportovní komise, která si peníze z dotací rozděluje, jak potřebuje pro své spolky. Nevím, co víc chceme, aby tady bylo a hlavně, aby se něco změnilo. Tohle prostě nejde a shazuje to naše úsilí a práci. Absolutně to nemá hlavu ani patu.

Jak vysoko budou sahat vaše reálné sportovní ambice v novém ročníku? Kladete se konkrétní výkonnostní cíle?

Myslím si, že jsme dali dohromady velmi kvalitní tým na první ligu. Věřím, že se dostaneme do play off a vyhneme se záchranářským bojům, ačkoli soutěž bude velmi náročná. Chtěli bychom, aby Nejzbach byl opět stálicí v nejvyšší soutěži, ale bez silných sponzorů a pomoci města to bude obtížné.

K jakým změnám došlo v hráčském kádru před vstupem do sezony? Jak se vám povedlo tým doplnit? Předpokládám, že Nejzbach nepatří mezi kluby, které si mohou dovolit či chtějí přeplácet hráče…

Jasné je, že klub nemá finance na cizince nebo reprezentanty. Ale hráčský kádr se nám podařil udržet, omladit a velmi zajímavě doplnit zkušenými hráči, kteří nejvyšší soutěž ve své kariéře hráli.

Jaké je vaše očekávání od nového ročníku nejvyšší futsalové ligy? Kde hledáte soupeře, kteří by pro vás měli být „hratelní“?

Myslím, že dva týmy budou opět úplně jinde a zbytek bude velmi vyrovnaný. Deset mužstev může vyhrát či prohrát s každým. My se především budeme soustředit na domácí zápasy, kde budeme silní a s podporou našich fanoušků tady vytvoříme peklo pro každého soupeře. Musíme se připravit ale i na venkovní utkání, uhrát dobré výsledky a pokusit se i ze hřišť soupeřů vozit cenné body. Z Nejzbach arény se pokusíme udělat nedobytnou tvrz.

Téma futsal – „velký“ fotbal. Většina vašich hráčů nastupuje v okolních fotbalových klubech, jak funguje vzájemná spolupráce a tolerance?

Ano, většina kluků nastupuje v okolních fotbalových oddílech, ale i v Rakousku. Není to problém asi jen v našem klubu. Jen málo s kým funguje v průběhu fotbalové sezony vzájemná spolupráce. Náš tým to samozřejmě oslabuje a musíme s tím bojovat, což se projeví i v zápasech, kdy nám třeba někteří hráči budou chybět, protože je klub nepustí. Ale ti zkušenější a starší hráči si to dokážou zařídit a zvládají o víkendu jak futsal, tak i fotbal.

Netřeba asi zmiňovat vaše skvělé příznivce. Jistě budete spoléhat na jejich podporu. Chystáte pro ně novinky, zajímavosti, soutěže během zápasů apod.?

Jasně, naši fanoušci jsou úžasní a každý zápas nás ženou za vítězstvím, dokážou vytvořit bouřlivou atmosféru a soupeřům se tu nehraje moc dobře. Každý zápas je plná hala, což nám závidí široké sportovní okolí. Ve Vysokém Mýtě je futsal pro fanoušky sport číslo jedna. Někteří fandí, další se přijdou podívat na ligu, na soupeře, na kvalitu, na atmosféru, kterou tady nikde jinde moc nezažijí. Jako odměna pro fanoušky bude maskot, který by měl být s nimi, bavit je od přípravy na zápas přes poločasový program až do konce. O přestávce pro ně chystáme různé soutěže o hodnotné ceny, kdy moderátor bude s nimi přímo na hřišti.

Tradičně silná je ve Vysokém Mýtě rovněž futsalová mládež. Budete s ní i nadále pracovat? Daří se vám vychovávat si zajímavé talenty?

S mládeží se snažíme pracovat velmi poctivě a systematicky. Vychovat si své hráče pro nejvyšší soutěž, na to klademe důraz. Podařilo se nám vyhrát s U17 před dvěma lety titul mistra lČeské republiky a z této kategorie jsou hned čtyři kluci zapojeni s áčkem a také jsou v mládežnických reprezentacích. Nepřetržitě máme naše dorostence a juniory v ligových soutěžích.