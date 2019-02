Orlickoústecko - Ohlasy trenérů po 7. kole krajského přeboru:

Chrudim B - Česká Třebová 2:3

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Na kvalitním, ale kluzkém terénu za stálého deště se hrál dobrý fotbal. Hned od začátku jsme byli aktivní a ve třinácté minutě jsme šli do vedení. Hra byla vyrovnaná a náznaky šancí byly na obou stranách. Po půlhodině hry soupeř vyrovnal, měl více ze hry, moc nechybělo a mohl jít do vedení. Byli jsme však velice produktivní a z mála šancí šli opět do vedení. Druhý poločas jsme odehráli takticky dobře a soupeře do šancí nepouštěli. Naopak my jsme měli několik dobrých příležitostí ke skórování. Jsem spokojen nejen se ziskem bodů, ale i s předvedenou hrou.“

Žamberk - Heřmanův Městec 0:3

Evžen Kopecký, trenér 1. FC Žamberk: „Zápas nám nevyšel. Velkou chybou jsme dostali ve třetí minutě soupeře na koně, a sami sebe pod tlak, což jsme rozhodně nechtěli. Přestože tam byla snaha něco s tím udělat, znovu jsme v úvodu druhého poločasu zbytečně chybovali a dostali soupeře do dvoubrankového vedení, které nás znejistilo ještě více a my nenašli odpověď. Přestože Heřmanův Městec má momentálně dobrý tým a vyhrál zaslouženě, mrzí mě, že jsme mu vítězství víceméně darovali. Z chyb hráčů v našem týmu jsem byl zklamán a nezbývá než si sednout na zadek a co nejdříve to odčinit.“

Holice - Choceň 1:1, penalty 3:1

Václav Velinský, asistent trenéra SK Holice: „Jak se říká: Po hodech přichází půst… Oproti minulému mači a demoliční výhře nad Chrudimí jsme v dalším domácím zápase podali špatný výkon. V první půli nám chyběl pohyb a nasazení. Zaslouženě jsme prohrávali. Do druhého poločasu jsme udělali hned dvě změny, vytvořili si tlak, ale víc jak jednu branku se nám vstřelit nepodařilo. Penalty jsme zvládli už s přehledem.“

Jan Dostál, předseda FK Agria Choceň: „Jeli jsme na půdu kvalitního soupeře, což jsme věděli. Chtěli jsme hrát odzadu na rychlé brejky, a to se nám také dařilo. Kdybychom proměnili polovinu šancí, museli bychom vyhrát tři nula. Soupeř nás zmáčknul ve druhé půli standardkami, z toho rezultovala penalta. Zdá se mi, že výsledek je zasloužený. Musím pochválit celé mužstvo a bod je velmi dobrý.“

Lanškroun - Třemošnice 1:0

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Tři body jsou doma. Věděli jsme, že nás čeká hodně těžký soupeř. U nás svou kvalitu potvrdil. Hrál kombinačně, pohyblivě. Snažili jsme se mu vyrovnat, ale musím říci, že byli hosté o něco fotbalovější. Po naší chybě se v první půli dostali hosté do jedné šance, kdy lob přes brankáře vykopával ve skluzu na čáře Karlík. Bylo štěstí, že zakončení nebylo důraznější. Naše akce končily před vápnem. O přestávce jsme se zklidnili, do vstřelení branky jsme byli aktivnější my. Vítěznou branku jsme dali po rohovém kopu. Od té doby hosté vsadili na ofenzivu, ale pozorně jsme to odbránili. Do vyložené šance se Třemošnice nedostala. Cennou výhru jsme uhájili.“

Moravany - Dobříkov 1:0

Miroslav Kaluža, trenér TJ Sokol Moravany: „Podali jsme výkon, který byl hoden soutěže. Hráči dokázali plnit pokyny, které jim byly řečeny před zápasem. Zlepšila se chemie v týmu. Jsem rád, že se neztratily naše mladé pušky a novic na hrotu Švadlenka. Toto vítězství by nás mělo odstrčit k nějaké delší bodové šňůře.“

Milan Šmarda, trenér TJ Sokol Dobříkov: „Výborně jsme začali. Do prvních patnácti minut máme dvě velké příležitosti, kdy jdeme zcela sami na bránu, ale neproměníme. Přijde rohový kop a dostaneme gól. Nakonec to byl rozhodující moment. Poté jsme do toho šlápli. Myslím, že jsme překonávali mužstvo Moravan. Vytvořili jsme si i další dobré příležitosti, ale hráčům, kteří dříve góly dávali, se v tomto směru nyní nedaří. V sedmi zápasech jsme nedali už jedenáct vyložených šancí dle mých statistik. Jedeme dál, musíme pracovat na obraně a začít dávat góly.“