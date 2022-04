Dohrávky a předehrávky byly od středy do pátku na programu v regionálních fotbalových trávnících. Svým očim nemohli uvěřit diváci v Lanškrouně, co že se to před jejich zraky odehrává. Domácí celek prohrával s Luži v poločase a ještě po hodině hry 0:4, ovšem potom se poprvé střelecky prosadil a rozjel nevídané rodeo korunované půltuctem v síti soupeře a málokdy vídaným zvratem.