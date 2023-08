Před čtrnácti dny znemožnil nezpůsobilý terén odehrát atraktivní duel 1. kola MOL Cupu mezi Jiskrou Ústí nad Orlicí a druholigovou Viktorií Žižkov. Ve středu je na programu jeho dohrávka a v ní se budou aktéři daleko spíše smažit v současných panujících úmorných vedrech. V každém případě ale zápasu nic nestojí v cestě.

SK Sigma Olomouc B vs. FK Viktoria Žižkov. | Foto: SK Sigma Olomouc

Není třeba připomínat, že domácí celek půjde do utkání v dobré pohodě, jelikož se mu vstup do sezony vydařil přesně podle vlastních představ. Vyhrál všechny tři doposud odehrané divizní zápasy, aniž přitom inkasoval branku. Favoritem samozřejmě je devátý celek aktuálního pořadí Fortuna:Národní ligy, který má za sebou čerstvě výhru v Olomouci. Jiskra nicméně může vyrazit do boje se zdravým sebevědomím.

„Nesmírně se na zápas těším. Jednak proto, že se můžeme porovnat s tak kvalitním týmem, jakým Viktorka je, ale hlavně očekávám velkou diváckou návštěvu. Vždy se hraje lépe před zaplněnou tribunou, Pro takové zápasy to hraju, baví mě užívat si atmosféru velkého fotbalu,“ zve fanoušky do hlediště ústecký útočník Radek Tichý.

Utkání 1. kola MOL Cupu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – FK Viktoria Žižkov začíná ve středu v 17 hodin.