Orlickoústecko - Lanškrounský Wendlig chytil penaltu, tým dokázal dát v 90. minutě branku.

Osmnácté kolo krajského přeboru nabídlo dvě okresní derby. V tom prvním Ústí tvrdě deklasovalo Dobříkov. Ve druhém si Lanškroun poradil ve Třebové, která na jaře ještě nebodovala. Venku se okresním týmům příliš nedařilo. Letohrad B prohrál ve Skutči a Mýto remizovalo ve Stolanech.



Ústí – Dobříkov 6:0

Na těžkém, dlouhou zimou poznamenaném terénu se Dobříkov dlouho úspěšně bránil. Nic rozhodně nenaznačovalo tomu, že zápas skončí tenisovým kanárem 6:0. V domácí sestavě se objevil z Letohradu získaný Jiroušek.



Po jedné z jeho standardních situací byl při výskoku ve vápně faulován Flídr a Jaroslav David nařízenou penaltu proměnil. Gól do šatny byl pro hosty psychická rána. Jenže to nebylo vše. Dostali i gól ze šatny. Ihned po příchodu z kabin trefil Roušar šibenici a bylo to 2:0 pro Ústí. Dobříkov mohl snížit přesně v šedesáté minutě, ale Krátký důležitým zákrokem únik Hanzla zneškodnil. Definitivního zlomení odporu dosáhlo Ústí po brance Borka, jemuž přihrával Motl.



Před Dobříkovem sice ještě svitla naděje, když byl za extempore před lavičkou hostí vyloučen domácí obránce Chudý. „Došlo tam k hlavičkovému souboji a protihráči jsem nechtěně přišlápl nohu. Z lavičky na mě vystartoval trenér hostí a sprostě mi vynadal. Já jsem mu oplatil stejnou mincí a rozhodčí mě vyloučil,“ popsal svůj červený moment Ladislav Chudý. Dobříkov místo aby skóre stáhl, ještě třikrát inkasoval. Vše načal osm minut před koncem střídající Šeda, jenž zanedlouho přidal i svoji druhou branku. Skóre zápasu završil po krásné individuální akci Stejskal a osladil Dobříkovu cestu domů šestou brankou.



Č. Třebová – Lanškroun 0:1

V derby byli od začátku aktivnější domácí, jenže jim chyběla přesnost a postrádali i moment překvapení. Hosté se soustředili, jak sliboval před zápasem trenér Smejkal, na poctivou defenzívu. Překonat ji se sice podařilo Šafářovi a poté i Zadražilovi, jenže v bráně Lanškrouna byl vynikající gólman Wendlig, který šance lapil.



Když se blížil konec zápasu, byl v pokutovém území smeten domácí Macko a kopala se penalta. Wendlig si s ní poradil jako se všemi šancemi Českotřebovských – zneškodnil ji. Důkaz o tom, že „nedáš, dostaneš“ není klišé, nýbrž fotbalová pravda, podal lanškrounský Richter. Poslední šanci měli domácí v 88. minutě, jenže Kvapilovi i všem ostatním se ještě týden bude zdát sen, ve kterém je bude strašit fantom s rukavicemi Wendlig, jenž jeho střelu vyrazil. V devadesáté minutě obešel tři sloupy, které vzdáleně připomínaly bránící hráče, a umístěnou přízemní střelou rozhodl o tom, že si Lanškroun odvezl z České Třebové tři body.



Skuteč – Letohrad B 3:0

Letohrad cestoval do Skutče posílen o obránce Strasmeiera, který nemohl hrát kvůli kartám za áčko. Jenže od úvodních minut měli převahu domácí. Ve 12. minutě ji zužitkoval Dostál z penalty za faul brankáře. Rezerva Letohradu postupně hru sice vyrovnávala, ale v koncovce byla neškodná. Po přestávce vstřelila Skuteč další dvě branky a stanovila stav na 3:0.



Stolany – V. Mýto 2:2

Hosté začali náporem, který korunoval už v 6. minutě Podmajerský, jenž využil nedorozumění domácího stopera s brankářem – 0:1. Ve 27. min. Vukliševičův „pozdrav“ Matoušek vyrazil přímo k Ročínovi a bylo vyrovnáno – 1:1. Vyrovnaný stav vydržel do 65. minuty, kdy se prosadil Marek Chadima. Štastnou ruku ukázal trenér Dvořák, Chadima byl na hřišti teprve několik sekund. Mladý útočník se mohl za chvíli prosadit znovu, jenže mu šanci zmařil dobrým vyběhnutím Kysela. V závěru zahájili domácí středověké obléhání vysokomýtské brány. Místo jejího zbourání do ní však radši dopravili míč díky Ročínovi a srovnali na 2:2.

(ry, js, re)