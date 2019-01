Orlickoústecko - Česká Třebová inkasovala čtyřikrát ze standardních situací, přestože se na ně podle trenéra Šindeláře pečlivě připravovala

Ze šesti týmů, které reprezentují náš okres v krajském přeboru vyhrál, pouze Letohrad B, který si vychutnal Českou Třebovou.



Dobříkov – Stolany 0:0



Radek Mazal, trenér Dobříkova: „Se zápasem jsem spokojen. Myslím, že jsme nepodali špatný výkon, ale chybělo nám jediné – vstřelit branku. Hráli jsme i v poměrně atypickém rozestavení, kdy Jan Horníček musel do útoku. Nebylo to proto, že bychom chtěli nějak experimentovat, ale na vině byla absence Zahradníka.



Vypracovali jsme si celkem dost brankových příležitostí, jenže se nám nepovedlo je proměnit. V závěru jsme měli ale i trochu kliku. Hráči šli za vítězstvím, chtěli jsme doma získat tři body a z toho pramenila okénka vzadu. Přežili jsme dvě nebezpečné příležitosti hostí. Chtěl bych pochválit Střasáka a Houžvičku s Janem Horníčkem, kteří si výtečně plnili své povinnosti.



Vzhledem k ostatním výsledkům se naše situace opět trochu zkomplikovala. Musíme na sobě ale pracovat a soustředit se na náš výkon. Rozhodně nám nepomůže, když se budeme jenom koukat na tabulku.“



Prachovice – Ústí 2:1



Ivan Kopecký, trenér Ústí: „Začátek zápasu byl z naší strany dobrý. Herně jsme měli v prvním poločase navrch. Měli jsme i několik příležitostí k tomu, abychom zvýšili naše vedení, které jsme získali po penaltě. Ve druhé půli jsme však po našich hrubých individuálních chybách obrany a brankáře dvakrát hloupě inkasovali a soupeř ubránil vítězství.



Ten zlom, proč se nám ve druhé půli přestalo dařit, si sám moc nedovedu vysvětlit. I v posledních zápasech v přípravě jsme dostávali zbytečné branky, které padaly z ničeho. Mrzí mě, že rozhodly hrubé chyby, a ne kvalita soupeře. Fotbalově to bylo velice mizerné utkání. Na obou stranách byla hromada nepřesností.



Musíme si co nejdříve zvednou sebevědomí. Hráče Ústí rozhodně nemá špatné, ale čekají nás zápasy proti soupeřům, která musí vyhrávat. A taková utkání se hrají na vůli a vyhrávají se hlavou.“



Vysoké Mýto – Skuteč 0:2



Pavel Dvořák, trenér Mýta: „Bylo znát, že je začátek sezony. Utkání to bylo vyrovnané. Soupeř nás zlobil rychlými brejky a myslím, že rozhodlo to, že jsme čtvrt hodiny před koncem neproměnili jasnou gólovou šanci. Pět minut před koncem jsme dostali po hrubé chybě v rozehrávce dostali první a jak se později ukázalo i rozhodující branku utkání.



Před druhou brankou jsme zahrávali roh, poslali jsme do pokutového území soupeře i gólmana. Zkusili jsme Skuteč v závěru tímto tahem překvapit, ale bohužel se nám vyrovnat nepodařilo a ještě jsme inkasovali.



Řekl bych, že bylo znát, že bylo odložené první kolo. Po čtrnácti dnech jsme hráli na přírodním hřišti, které po dvou zápasech dorostu nebylo úplně ideální. Když se k tomu přičte možná drobné podcenění soupeře, dopadl pro nás zápas špatně. S našimi podzimními zápasy se toto utkání porovnávat nedá.“



Letohrad B – Č. Třebová 4:0



Vladimír Boček, trenér Letohradu B: „Jsme rádi, že se nám podařil vstup do jarní části soutěže. Pod výhru se velice výrazně podepsali hráči z lavičky prvního týmu, kteří nám velmi pomohli. Myslím si, že jsme otěže zápasu drželi po celých devadesát minut my a Českou Třebovou jsme prakticky k ničemu nepustili. Podle mého názoru nám i velmi prospělo, že se hrálo na velkém přírodním hřišti a ne na umělé trávě.“



Michal Šindelář, trenér České Třebové: „Domácí vyhráli zcela zaslouženě. Přehráli nás větším nasazením a chutí po vítězství. Náš výkon byl vlažný, jako bychom po dlouhé zimní pauze ještě spali. Přísnější měřítko naše hra snesla snad pouze mezi črvrtou a třicátou minutou, kdy jsme dobře kombinovali a připravili si jedinou vyloženou příležitost, v níž Zadražil z malého vápna přestřelil branku domácích.



Za zmínku jistě stojí i to, že jsme všechny čtyři branky inkasovali po standardních situací, na které jsme se celý týden připravovali.

To, že se hrálo na přírodní trávě, měla být naše výhoda. Nemyslím si tedy, že by nám nějakým způsobem ublížilo, že se nehrálo na umělém povrchu. Spíše než povrch rozhodli utkání hráči letohradského áčka, kteří nemohli kvůli kartám hrát za první tým. Skvěle hráli Vaniš, Valta, Kočí i Havrda.“



Hlinsko – Lanškroun 2:0



Pavel Smejkal, trenér Lanškrouna: „První poločas vyzněl lépe pro domácí. První šanci jsme sice měli hned v první minutě my, ale neproměnili jsme ji. Úvodní branku jsme inkasovali z metrového ofsajdu, který pomezní rozhodčí neodmával k údivu všech domácích diváků. Hlinsko potom do poločasu zvýšilo po brejku na 2:0. Ve druhé půli si oba celky vypracovali několik šancí, které zůstaly nevyužity.



Musím také podotknout, že měkteří aktéři utkání by si měli uvědomit, že zdraví hráčů je na prvním místě. Utkání to bylo velice tvrdé, měli jsme i dva zraněné. Chtělo by to přemýšlet o regulérnosti takto vedených zápasů.“