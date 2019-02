Hradec Králové - Kompletní porcí devíti zápasů ve středu odpoledne pokračuje Česká fotbalová liga.

Česká fotbalová liga: TJ Jiskra Ústí nad Orlicí - Loko Vltavín. | Foto: Michal Horák

Mezi největší taháky středečního vloženého 33. kola patří z pohledu východočeského fanouška bezesporu derby v Převýšově, kam přicestuje dlouhodobě vedoucí tým Chrudimi.

Toto interesantní utkání bude velmi důležité pro obě mužstva. Chrudimský celek (60 bodů) v posledních týdnech už zdaleka není tak dominantní, jako tomu bylo na podzim. Na lídra se mocně dotahuje rozjetý Vltavín, který na první příčku ztrácí už jen pouhé tři body.

O co jde Převýšovu (39 bodů)? Především o to, aby se co nejrychleji odpoutal od sestupového pásma. Nutno poznamenat, že se na jaře chlubí solidní formou a k záchraně má nakročeno.

O dramatickou zápletku by tedy mělo být postaráno.

Třetího východočeského zástupce z Ústí nad Orlicí (37 bodů) čeká bitva ohrožených týmů na trávníku tabulkového souseda Litoměřicka (37 bodů).

Začátek všech středečních duelů třetí nejvyšší soutěže je shodně v 17 hodin.