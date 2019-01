Orlickoústecko – Ve třináctém kole divizní skupiny C se podařilo fotbalistům Ústí zvítězit na půdě posledního Liberce.

PENALTY jsou doménou ústeckého Davida Hudce (zcela vpravo). V Liberci už to byla jeho pátá proměněná v této sezoně. | Foto: Jan Pokorný

Rapid Liberec – Ústí n. O. 0:2

Fakta – branky: 34. R. Ráb, 48. Hudec z pen. Rozhodčí: Ježek (Praha). ŽK: 4:1. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Jiskra Ústí nad Orlicí: Šenkýř – Felcman, Felgr, David, Tomášek – Kukla, Vaňous, Hudec, Nágl, Grepl – R. Ráb (85. Brabec).

Čtyři zápasy čekali Ústečtí na vítězství. Na hřišti posledního týmu tabulky se fotbalistům Jiskry podařilo sérii porážek zastavit.

Na hráčích bylo znát, že chtějí odčinit nepovedený výkon proti Trutnovu. Do branky se postavil Šenkýř a potvrdil, že má na podzim velmi dobrou formu.

Samotné utkání začalo oboustranně velmi opatrně. Domácí si vypracovali první šanci již v páté minutě, ale Krausovu střelu Šenkýř vytlačil s námahou na rohový kop. Postupem času hosté získávali územní i herní převahu a ve 14. minutě padl gól, jenže asistent rozhodčího odmával ofsajd. Ústečtí i nadále tlačili, z dálky překvapil brankáře Vaňous, ale jeho střele chyběly jen centimetry, aby se vešla mezi tyče. Ve 29. minutě se prodral obranou Ráb, jeho pokus z úhlu branku rovněž minul. Hned vzápětí zahrával Vaňous přímý kop, míč si našel ve vápně Hudec, ale ani on úspěšný nebyl. Vše si vynahradil ústecký záložník o chvíli později, když vyslal pas na Rába, který se zbavil dvou obránců a střelou k tyči otevřel skóre utkání. Hostím narostla křídla a do poločasu si vypracovali ještě dvě dobré příležitosti.

Úvod druhé půle vyšel Ústeckým parádně. Nakrátko zahraný roh našel Vaňouse, který byl ve vápně faulován a z nařízené penalty zvýšil na 2:0 Hudec. Poté měli hosté zápas pod kontrolou. Sám na brankáře postupoval v 64. minutě Kukla, ale jeho střela skončila těsně vedle. Stejný hráč to zkoušel o chvíli později znovu, tentokrát jeho pokus kryl gólman. Domácí se v závěrečných minutách dostali k očekávanému náporu a v 77. minutě přišla jejich obrovská šance, hlavička Hybnera šla ale těsně nad branku. Následně předvedl parádní zákrok Šenkýř, když bravurně zneškodnil další hlavičku Hybnera. Ústí posléze přesunulo hru do středu hřiště a v poklidu uhájilo dvoubrankové vedení a vítězství.

Kutná Hora – Vysoké Mýto 5:0

Fakta – branky: 58 a 85. Schwarz, 44. Volf, 68. Kroutil, 88. Tomíček. Rozhodčí: Štuk (Sez. Ústí). ŽK: 1:3. Diváci: 140. Poločas: 1:0. Vysoké Mýto: Krátký – Žák, Pecháček, Kopřiva, Živný – Krýda (56. Krpata), Kráčmer, Podmajerský (62. Sklenář), Ráliš – Matula (64. Krátký), Kopecký.

Mýto odjelo z Kutné Hory s vysokou porážkou, ale mělo i šance. V první půli se dostal k zakončení Pecháček, ale jeho střela byla z kategorie propagačních. Těsně před poločasem udeřila Kutná Hora poprvé, když se prosadil Volf. Po přestávce domácí navýšili skóre centrem z pravé strany, což se opakovalo ještě v minutě 68., kdy dorážel na zadní tyči Kroutil. Mýto mělo znovu dobré příležitosti ke korigování stavu, ale Krátký ve dvou případech neuspěl. Domácí přidali v závěrečné desetiminutovce ještě dva góly a stanovili výsledek na 5:0.

Trutnov – Letohrad 2:0

Fakta – branky: 40. P. Doubic, 84. Vilám. Rozhodčí: Rais (Liberec). ŽK: 1:2. Diváci: 200. Poločas: 1:0. MFK Trutnov: Šťastný – Kejzlar, Křižovič, Makovský, J. Holubec – Kamitz (90. Bednařík), Marks (84. Groer), Kovář, Bönisch (63. P. Holubec) – P. Doubic (78. Čech), Vilám (86. Tobiáš). FK OEZ Letohrad: Satoria – Černohorský, Strasmaier, Vaniš, Krystl – Šponar, J. Jedlička, Macek, Linhart – Kabourek, T. Jedlička.

Hosté inkasovali první branku krátce před koncem poločasu. Pojistku přidali domácí šest minut před koncem zápasu Vilámem. (bed)

1. Nová Paka 13 10 2 1 39:13 32

2. Dobrovice 13 9 2 2 33:12 29

3. Pěnčín-Turnov 13 7 2 4 30:18 23

4. Ústí nad Orlicí 13 7 1 5 28:19 22

5. Kutná Hora 13 7 1 5 24:17 22

6. Dvůr Králové 13 6 3 4 18:20 21

7. Svitavy 13 5 4 4 22:22 19

8. Pardubice B 13 5 3 5 18:18 18

9. Jablonec n. J. 13 4 4 5 20:23 16

10. Letohrad 13 5 1 7 19:24 16

11. Trutnov 13 5 1 7 22:32 16

12. Živanice 13 4 3 6 18:21 15

13. Železný Brod 13 4 3 6 20:27 15

14. Náchod 13 3 3 7 19:32 12

15. Vysoké Mýto 13 2 4 7 15:27 10

16. Rapid Liberec 13 2 1 10 11:31 7