Ústí n. O. – Jiskra Ústí nad Orlicí třikrát po sobě hladce prohrála.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Pokorný

Proti Náchodu se už musela herně i výsledkově chytit. Trenér Jan Navrátil udělal několik změn v sestavě. A byli to právě nově zařazení hráči, kteří utkání rozhodli.

Ústí n. O. – Náchod 2:0 (2:0)

Zápas začal očekávaným náporem Ústí. Už ve čtvrté minutě Kukla prostrčil do šestnáctky míč na Richarda Rába a nejmladší hráč na hřišti, ač stísněn obráncem, tvrdou přízemní střelou pod brankáře vsítil svůj první divizní gól – 1:0. „Od Michala Kukly jsem dostal krásný míč za obranu, a protože jsem nevěděl co s ním, tak jsem ho ´křápnul´ na bránu a díky bohu mi to tam za chlapy poprvé spadlo,“ popsal svou první branku za muže Richard Ráb. Po gólu se hra pohybovala ve středu pole. Mírnou převahu udržovali domácí. Ve 33. minutě nečekaně vystřelil z 25 metrů hostující Škoda a jeho střela jen těsně minula branku. Ve 34. minutě na druhé straně centrovaný míč Knápka neudržel brankář Baláš a Ráb jen těsně nedosáhl na svůj druhý gól. Ve 37. minutě si aktéři úvodní branky role vyměnili. Po ideální přihrávce Rába do šestnáctky se pod tělem brankáře prosadil Kukla zvýšil na 2:0. V 44. minutě předvedl Kukla pěknou individuální akci, kterou zakončil dobrou střelou s vápna, s níž si ale brankář Baláš poradil. „Udělali jsme opravdu dobrou přípravu. Ještě dopoledne jsme měli takové rozcvičení a společný oběd. Myslím, že se to vyplatilo, protože to bylo od první minuty znát. Klíčové pro zápas bylo to, že jsme první dvě šance zakončili gólem. To nám chybělo v dřívějších zápasech,“ okomentoval první poločas trenér domácích Navrátil. Dopolední rozcvičku a společný oběd kladně ohodnotil i střelec prvního gólu Richard Ráb: „Dostali jsme se tím do takové pohody a celý tým byl opravdu v klidu, což nám k výhře asi pomohlo.“

Po obrátce si ve 47. minutě hosté vypracovali svou největší šanci v utkání. Malý se na chvíli ocitl sám nekrytý v pokutovém území. Mířil však vedle. Vzápětí na druhé straně zafungovala spolupráce Kukly s Rábem. Druhý jmenovaný zblízka z úhlu nastřelil jen boční síť. Ve druhé půli domácí drželi v pohodě dvougólové vedení, hosté postupně odpadli a hráči Ústí mohli dát i další góly. V 61. minutě po krásné přihrávce Kukly běžel Knápek z úhlu sám na brankáře, vystřelil, ale míč skončil těsně vedle. V 70. minutě velmi dobře hrající Falta našel zpětnou přihrávkou na vápně rozběhnutého Vaňouse, jehož rána s mírnou tečí skončila těsně vedle. Rušno bylo ještě v 73. minutě, kdy nejprve vypálil krásně Knápek, gólman vyrazil na roh, ten Knápek rozehrál na hlavu Roušara, který ve vyložené šanci hlavou mířil těsně vedle. Za zaznamenání stojí i výtečná individuální akce Knápka v 77. minutě, po níž následovala krásná střela, ale i neméně úspěšný zákrok brankáře. Domácí Knápek v 86. minutě po pěkné přihrávce Vaňouse trefil tyč. Stínem utkání pro domácí je zranění mladého záložníka Chasáka z 80. minuty. „Co jsem viděl z čáry, tak má výron v kotníku. Byl převezen do nemocnice a teď záleží, zda mu ho dají do sádry, nebo řeknou, že má vazy v pořádku. Doufám ale, že bude co nejdřív v pořádku,“ přiblížil Chasákovo zranění kouč ústecké Jiskry. Domácí prokázali zlepšenou formu a zaslouženě soupeře porazili. „Musím poděkovat hráčům, protože stoprocentně splnili taktické pokyny, které jsme si dali. Udělali jsme opravdu dobrou přípravu. Jediné, čeho můžeme litovat, je třetí gól, který jsme ve druhém poločase nedali. I tak si myslím, že to dopadlo dobře,“ zakončil trenér Navrátil.

(ska, hah)