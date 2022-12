Hosté nezachytili začátek zápasu, rychle inkasovali a, jak se říká, už se to s nimi vezlo. Příval branek do své sítě nedokázali zastavit a byl z toho i přes kosmetickou korekci dvouciferný debakl. Do nového roku vstoupí Nejzbach na dvanáctém místě 1. Futsal ligy (6 bodů) a hned v prvním lednovém vystoupení ho čeká jeden z klíčových záchranářských soubojů proti Liberci.