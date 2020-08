Našly se v úvodním dějství zápasy, jež skončily překvapivě, takže šestnáct bodů muselo na vítězství stačit.

TIP LIGA | Foto: Deník

Odstartováno! Přesně 65 hráčů se pustilo do podzimní tipovací soutěže Deníku, která se vrací na scénu po jarní vynucené přestávce. Do statistiky vítězů TIP ligy se jako první zapsal Lukáš Ješina ze Srubů. A co k tomu potřeboval? Osm správně trefených výsledků. Nikdo další se k němu nepřidal.