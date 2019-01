Orlickoústecko – První kolo poháru předsedy Pardubického fotbalového svazu za sebou mají už i týmy České Třebové, Těchonína a Chocně. Do druhého kola, které se odehraje už tuto neděli postupuje Těchonín.

Těchonín – Choceň 2:1

Choceň, která byla favoritem utkání, nepřijela do Těchonína v kompletní sestavě. Její hra postrádala pohyb. Na hře Těchonína bylo naopak jasně viditelné, že je pro něho tento zápas velmi prestižním. V jeho barvách nastoupil i Jaroslav Kovanda, který oblékal dres Chocně v době, kdy tým hrál v divizi.

Poprvé se skóre měnilo ve třicáté minutě, když Špaček protlačil z levé strany míč přes tři hráče Chocně. Vystřelil těsně nad Gerčáka, který střelu zřejmě podcenil, a míč zapadl do brány – 1:0. Choceň si vypracovala jen málo šancí, které ale promarnila. Míč skončil buď v náruči brankáře, nebo vysoko nad bránou. V prvním poločase se dostal ještě do šance choceňský Šulc, který kopal přímý kop. Obstřelil zeď a Vašata robinsonádou ránu vyrazil.

Po poločase Choceň trochu přidala, možná i díky Lukáši Smejkalovi, který nastoupil do hry. Těchonínu ale začaly docházet síly. Choceň se tak dostala do několika šancí. Vyrovnání přišlo, když těchonínský hráč odkopl míč, ale trefil jen břevno. Do prázdné brány ho dorazil pohotový Krejsa – 1:1. Ke konci utkání už to vypadalo, že se budou kopat penalty. Špaček ale zůstal pět minut před koncem hrací doby sám ve vápně a zvýšil na konečných 2:1. Těchonín se ve druhém kole utká s Lanškrounem. Utkání se odehraje již tuto neděli od 17 hodin.

Roman Filip, trenér Těchonína: „Rozdíl tří tříd byl znát, my jsme si ale řekli, že budeme hrát hlavně dozadu, zaměříme se na obranu, na obsazování hráčů a na těsnou hru. To se nám podařilo. Choceň s tím měla problémy. Neprospělo jí ani menší hřiště, které u nás je. Hrozili jsme ze standardek, ze kterých jsme dali dva góly, které rozhodly. Všichni hráči podali výborný výkon, i když byli na hraně vyčerpání. Fyzická připravenost Chocně byla samozřejmě lepší, ale zvládli jsme to. Podržel nás brankář, hráči hráli výborně takticky. Jsem opravdu moc spokojený.“

František Jandáček, trenér Chocně: „Je to velmi těžké hodnocení. První gól jsme Těchonínu nabídli sami. Místo toho, aby náš hráč odkopl míč v klidu do autu, tak jsme soupeři vytvořili příležitost, kterou proměnil. Myslím, že zápas byl trochu v naší režii, tlačili jsme Těchonín, ale šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme měli na víc, ale šťastně jsme vyrovnali a pět minut před koncem jsme si nechali dát druhý gól. Nemá cenu se vymlouvat na to, že jsme nebyli kompletní, to vůbec ne. Fotbalové prostředí bylo nádherné. Domácí nastoupili k utkání se 130% nasazením. My jsme si zápas prohráli vlastními chybami.“

Fakta – branky: Špaček 2 – Krejsa. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 0:1. Diváci: 180.

Kamenná Horka – Česká Třebová 3:1

Hosté, na rozdíl od několika jiných týmů z krajského přeboru, nepřijeli k poháru s béčkem. Právě naopak, vždyť jména jako Borek, Myšák, Macko, Petr nebo Švec jim měla zaručit jasný postup. Kvalita tedy Třebové „na papíře“ nechyběla, co jí však scházelo úplně, bylo nějaké zaujetí, pohyb a zájem o hru.

Horka zaskočila rivala aktivním nástupem, z něhož po zaváhání gólmana Křivky vytěžil Kovář v 11. minutě vedení – 1:0. Hosté měli v poli navrch, ale překvapivě málo se dostávali do šancí. Dvakrát nebezpečně hlavičkovali a největší možnosti zmařil ve 35. minutě Šimkovi pohotový Hasenöhrl.

Krátce před poločasem byl ve vápně faulován Benc a po Bednářově proměněné penaltě začala senzace nabývat reálných rozměrů. Tím spíše, že ani po pauze se hosté neprobrali k většímu nasazení a stále působili vlažným dojmem. Herní převahu měli, trefili tyč, ale celkové toho předvedli velice málo. V 67. minutě snížili, když se zpoza šestnáctky trefil Grepl, ale nic dalšího jim obětavě hrající Horka nedovolila. Naopak, hned za tři minuty se dvojice Škáva – Halamka vysmekla z ofsajdové pasti a pro druhého jmenovaného nebylo zakončení problémem – 3:1.

Tím bylo o výsledku jasno, jelikož hosté nedokázali už nic velkého vymyslet a vcelku smířeně přijali porážku od celku z okresního přeboru. Domácí podali kvalitní a bojovný výkon a beze zbytku využili rozpačité hry v podání favorita.

Bohuslav Sokol, trenér České Třebové: „ Myslím si, že jsme hráli profesorský fotbal. Přirovnal bych to k tomu, když Sparta prohraje ve Vltavíně. Jen doufám, že tak, jak Sparta začala ligu, tak my začneme krajský přebor.“

Fakta – branky: Kovář, Bednář (PK), Halamka – Grepl. Rozhodčí: Odehnal. Poločas: 2:0.