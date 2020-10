Ohlasy KP: Klička, teč, gól. Lídr musí Ptáčka velebit

Třemošnice – Lanškroun 0:1

Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: „V zápase s lídrem tabulky, který ještě v letošní sezoně neprohrál, jsme neměli co ztratit. Do sestavy se konečně po vleklém zranění vrátili Mocanu s Formanem, ale z různých důvodů nemohli zasáhnout do utkání J. Vančura a Šebek. Nicméně jsme utkání až na výsledek zvládli velice dobře. Dovolím si tvrdit, že jsme minimálně jeden poločas byli těmi lepšími na hřišti. Ale štěstí nám nepřeje. Dělovka Jablečníka otřásla brankou soupeře. Ve druhé zase Malý hasil u již jistého gólu snad z jediné šance Ptáčka v tomto utkání. Když se vše schylovalo k penaltovému rozstřelu, Ptáček se zhruba dvacet metrů před bránou vymanil ze sevření a se štěstím z takové pološance vystřelil, teč a vítr balón dopravily do naši brány. Ovšem v 87. minutě měla být pískána jasná penalta za zcela evidentní a všem viditelné stažení kolem krku Kvíčaly, ale velice slabý sudí radši nic neviděl. Mnoho jeho výroků v tomto utkání, které se divákům líbilo, bylo úplně mimo moje chápání.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: „Foukal silný vítr, v prvním poločase jsme hráli proti němu a špatně jsme se dostávali do příležitostí. Utkání bylo hodně bojovné. Domácí se dostali do jednoho zakončení, kdy trefili tyč. Poločas skončil bez branek. Do druhé půle jsme chtěli hru zlepšit, pokusit se o mezihru, o něco jsme byli lepší, ale velké šance nepřicházely. Přece jen se jedna našla, ale domácí zachránili před brankovou čárou. Před koncem se nám vydařil jeden protiútok, Ptáček se kličkami uvolnil, vystřelil a tečovaná střela skončila v síti. Tenhle moment rozhodl. Se třemi body jsme zcela spokojeni.“

Choceň – R. Bělá 8:0

Petr Zahálka, trenér FK Choceň: „Domácí zápas jsme chtěli za každou cenu vyhrát. Musím kluky pochválit, že k zápasu přistoupili zodpovědně a vydrželo jim to po celý zápas. I když bylo již dávno rozhodnuto. Soupeře jsme od začátku utkání přehrávali. Vytvářeli jsme si šance a stříleli pěkné branky. Divákům se to muselo líbit.“

Jaroslav Novák, trenér Rohovládova Bělá: „Choceň nám vrátila loňskou prohru i s úroky. Její hráči byli ve všem lepší. V prvním poločase nás trápil Fikejz. Ve druhém jsme na jeho začátku inkasovali během tří minut tři slepené góly a výprask byl na světě. Není koho chválit, snad jen zkušeného Deutsche, některé hráče jsem nepoznával. Zvládli jsme zápasy s aspiranty na postup, pak přijde taková ostuda.“

Moravany – Č. Třebová 4:1

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Začátek utkání byl v režii hostů, kteří nás přehrávali kombinační hrou. Svoji aktivitu korunovali vedoucím gólem. To jim paradoxně uškodilo. My jsme totiž převzali iniciativu na své kopačky a dostávali jsme se do šancí. Ještě do konce prvního poločasu se nám podařilo nepříznivý stav otočit. A ve druhé půlce jsme svůj náskok navýšili. Nebyl to ale vůbec jednoduchý zápas, proto si tří bodů vážíme. pochvalu zaslouží celý tým za bezvadný kolektivní výkon.“

Okresní přebor II. třídy: Rybník – Dolní Dobrouč 1:2 (0:0). Branky: 69. Markl z pen. – 50. T. Matějíček z pen., 77. Brabec. Česká Třebová B – Mistrovice 0:2 (0:0). Branky: 52. vlastní, 88. Stejskal. D. Čermná – Verměřovice 5:4 (4:2). Branky: 10. a 28. z pen. Bednář, 7. Kostelecký, 35. Macháček, 78. T. Pecháček – 13. a 70. J. Sklenář, 22. vlastní, 48. Krulikovský. Rudoltice – Řetová 0:4 (0:3). Branky: 4. a 25. Vencl, 9. Müller, 48. Maier. Sruby – Brandýs n. O. 4:2 (2:1). Branky: 68. a 70. Myšák, 24. Chadima, 37. Flídr – 4. Šabata, 47. Buben. Jehnědí – Albrechtice 4:4 pen. 3:5 (2:2). Branky: 31. a 59. Beneš, 41. Vondra ml., 78. Vondra st. – 28. a 37. Faltus, 67. a 89. z pen. D. Kollert. Klášterec nad Orlicí – Sopotnice 0:2 (0:0). Branky: 53. a 84. Beneš.

Okresní přebor III. třídy: FC Jiskra B – Těchonín 10:0 (7:0). Branky: 12., 26., 30., 51. a 68. Pasker, 4. M. Hnátnický, 33. a 38. P. Hnátnický, 37. Roček, 82. Remiáš. Tatenice B – Boříkovice 5:2 (3:1). Branky: 6., 14., 38. a 73. Polička, 65. Chládek – 9. Holubec, 64. Švéda. Helvíkovice – Libchavy B 7:0 (3:0). Branky: 13. a 77. Ulvr, 38. a 54. Špaček, 43. Huška, 47. Kovanda, 67. Procházka. Lichkov – Luková 6:2 (3:0). Branky: 12. z pen. a 40. Bednář, 9. Kreusel, 66. Plodek, 84. Merta, 85. Sedláček – 68. z pen. a 77. Ptáček. Kunvald – Kerhartice 2:8 (1:5). Branky: 22. Moudrý, 79. Jiskra – 37., 39., 45. a 66. Martinec, 18. a 33. Kukla, 48. Motl, 85. Třešňák. D. Třešňovec – FC Jiskra C 0:1 (0:0). Branky: 66. Stránský. Žamberk B – Žichlínek B 3:0 (1:0). Branky: 42. Cvik, 57. Krejsa, 73. Anikieiev.