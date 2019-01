Orlickoústecko - Další penaltu už žamberský Ulvr neproměnil. Zápas v Dobříkově tak skončil bez branek.

Ve druhém kole krajského fotbalového přeboru přivítala Česká Třebová rezervu FK Pardubice, která ukázala svoji sílu.

Č. Třebová – FK Pardubice B 1:2

Minulý týden předvedla Česká Třebová povedené vystoupení proti letohradské rezervě a čekalo se, jak naváže proti béčku „Tesly“.

První poločas ale vyzněl jasně pro mužstvo hostí, které přehrálo domácí ve všech směrech. Už ve 12. min. se také hosté poprvé radovali. J. Uhlíř využil chyby domácí defenzivy a „Tesla“ vedla 1:0. O deset minut později si to uháněli dva útočníci hostí na osamoceného brankáře Hejla, jenže přihrávka do ofsajdu znemožnila Pardubicím zvýšit. Ve 26. min. se však už skóre měnilo. Hosté rozebrali domácí defenzivu a F. Uhlíř uklidil míč do branky – 0:2. Třebováci to ale nezabalili. Ve 37. min. se po nenápadné akci prosadil střelou přes celou branku Švec a snížil na 1:2.

Po změně stran „Tesla“ ze svého zběsilého tempa neubrala, ale Třebová jí už byla vyrovnaným soupeřem. Ihned po příchodu z kabin spálil tutovku domácí Zadražil. Na druhé straně se blýskl brankář Hejl. Předvedl zákrok, který by klidně mohl sloužit jako znělka Branek, bodů, vteřin. Robinzonádou se jako šelma vrhl po střele k tyči a parádně ji vyboxoval z nebezpečného prostoru. V poslední desetiminutovce se celek z města perníku dostal pod tlak, ale vyrovnat se svěřencům trenéra Šindeláře nepodařilo. Pouze byl po faulu v poslední minutě vyloučen pardubický Hataš.

Dobříkov – Žamberk 0:0

Hosté od prvních minut dokazovali, že výhra nad Chocní v prvním kole nebyla náhodná.

První vyloženou šanci měli hosté, když se do zakončení dral Židík, ale jeho pokus skončil jenom nad brankou. Na druhé straně centroval Barták a přesnou hlavičku Jehličky vyrazil gólman Mačát na roh. Ve 26. minutě napřáhl ke střele ze střední vzdálenosti aktivní domácí štírek Jelínek, gólman Mačát vyrazil jeho střelu jen před sebe, ale hostující zadáci s přehledem odklidili míč do bezpečí. V závěru prvního dějství se Žamberk dostal opět do tlaku, který gradoval ve 42. min. kdy po závaru před domácí brankou nařídil sudí Chládek pokutový kop. K míči se postavil Ulvr, jenž minulý týden také z penalty gólově „načal“ Choceň, ale jeho pumelice skončila jen na tyči. Z následného protiútoku mohli domácí naplnit pravidlo nedáš – dostaneš. Z hranice velkého vápna střílel Jehlička, brankář Mačát jeho střelu neudržel, ale Jelínek ve vyložené šanci brankáře hostí nepřekonal.

Dobříkov po změně stran vyrovnal hru na tyče na 1:1. Ta se rozvezvučela po střele Klapala. Branky se však příznivci ani jednoho z týmů do konce utkání už nedočkali. A to ani přesto, že hosté dohrávali po faulu Horníčka na Dvořáka, jenž musel hřiště opustit bohužel na nosítkách, o desíti, protože měli vyčerpanou povolenou kvótu ke střídání.

Stolany – V. Mýto 3:1

Do první šance se dostal v šesté minutě vysokomýtský Chadima. Protože ji nevyužil, po dvou minutách následoval trest. V obraně hostí se nejlépe orientoval Antoš a bylo to 1:0. V 16. min. začala stolanská akce u Kučery, míč šel několikrát z nohy na nohu, až autor akce dorážel na 2:0. Hosté se snažili o otevřenou hru, ale měli vychýlenou mušku. Poprvé a také naposledy přelstil domácí obranu kanonýr Sedlák ve 40. min., jenž gólem do šatny znovu dostal svůj tým do hry. V 61. min. však nařídil sudí Čech, jenž rozdal osm žlutých, penaltu, kterou Antoš bezpečně proměnil – 3:1. Stolany zápas dovedly do vítězného konce i proto, že byl v 70. min. vyloučen Sedlák. ⋌(rh, ry, vím, re)