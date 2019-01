Podzimní část čítá třináct dějství. Oceněni budou i vítězové kol.

Logo Tip ligy čtenářů Deníku. Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK

Pardubice – Populární tipovací soutěž čtenářů Deníku s názvem TIP liga znovu startuje! Dnes v Deníku najdete soutěžní kupon pro první kolo oblíbené hry, v níž se tipují především zápasy krajských a okresních fotbalových soutěží. Podzimní část čítá třináct kol a začíná o víkendu 19. a 20. srpna a končí 11. a 12. listopadu.

Celkový vítěz získá sud piva z plzeňského pivovaru a tekutý mok čeká i na šampiony jednotlivých kol.

JAK TIPOVAT

1. Pomocí hlasovacího kuponu, který najdete od pondělí do středy na stránkách Deníku a doručíte na adresu: Orlický deník, T.G.M. 96, 56201 Ústí nad Orlicí, nebo do sběrných schránek Tip ligy Deníku. Obálku se soutěžním kuponem zřetelně označte slovy „Tip liga“.

2. Na internetu na webových stránkách www.denik.cz/tipliga. (vyhledejte váš Deník a tipujte, ale až od druhého kola). Uzávěrka pro tipování na webu je v pátek v 16 hodin.

První hlasování pouze na kuponu, abychom Vás mohli do soutěže zaregistrovat a přidělit startovní číslo! Pokud hráč tipuje poprvé, napíše do kolonky pro identifikační číslo velké písmeno N a dále vyplní své číselné heslo a ostatní údaje jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mailovou adresu a odpoví, zda je, nebo se chce stát předplatitelem Deníku.

Heslo si hráč určí sám při vstupu do hry jako kombinaci libovolných čtyř číslic od 0 do 9, například 0123. Startovní číslo hráči přiděluje při vstupu do soutěže redakce.

Každou středu otiskneme pořadí všech soutěžících. V tomto seznamu nový hráč zjistí své startovní číslo, které v dalším průběhu hry již sám vpisuje do kuponu nebo je uvádí při hlasování na internetu. Každý hráč může tipovat v jednom kole pouze jednou a pod jedním startovním číslem.

BODOVÁNÍ

Kupon obsahuje 10 fotbalových zápasů, které se hrají o následujícím víkendu. Tipující u každého z nich napíše 0, 1 nebo 2, podle toho, jak odhaduje výsledek utkání v základní hrací době (1 = vítězství domácích, 0 = remíza, 2 = vítězství hostů). Dvojtipy jsou nepřípustné. Každý nevyplněný tip na zápas znamená dva minusové body.

Hráč dále vyplní Supertrefu, která rozhoduje při určování vítěze kola a pořadí při rovnosti bodů. Zde soutěžící uvede celkový počet branek, který podle jeho mínění padne v uvedených deseti zápasech.

Za každý správný tip soutěžící získává 2 body, za chybný jeden bod ztrácí, tzn., že maximum je 20 bodů, minimum -10 bodů. Vítězem daného kola se stává hráč s nejvyšším počtem získaných bodů. Odečítání bodů zajišťuje, že se do hry můžete zapojit i v jejím průběhu a stále máte šanci na celkové vítězství a tedy hlavní výhru. Pokud se některý z vybraných zápasů nesehraje, nedohraje či odehraje již před víkendem, nedostanou za něj hráči žádný bod.

BONUSOVÉ BODY

A pozor! Deník přichází s novinkou: 2 bonusovými body pro každého hráče, který spolu s tipy odevzdá i speciální číselný kód otištěný na kuponu v novinách. Tento kód mohou vložit do tiketu i hráči na webu.

Více informací čtěte ve svém Deníku, kompletní pravidla pak najdete na webu www.denik.cz/tipliga.

UZÁVĚRKA KOLA

Uzávěrka pro vhození kuponů do sběrných schránek je pátek v 16 hodin. Stejný čas platí i pro poštou zaslané kupony.

Sběrná místa: Ústí nad Orlicí – redakce Orlického deníku – ulice T.G.M. 96, Computer shop Resler (Pickova ulice). Vysoké Mýto – Sport-hračky-Páral (Nám. Přem. Ot.).