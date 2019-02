Praha, Vysoké Mýto – Dění v mládežnickém fotbalu už posedmé oživí v roce 2019 Ondrášovka Cup, který je oficiálním Pohárem FAČR v kategoriích U8 – U13. V květnu a červnu letošního roku se na šesti místech odehrají všechny finálové turnaje jednotlivých věkových kategorií.

Finálový turnaj Ondrášovka Cupu ve Vysokém Mýtě. | Foto: Josef Štěpán

Složení skupin pro finálové turnaje vylosoval ambasador projektu režisér, herec, komik a sportovec Jakub Kohák.



V každém finálovém turnaji se představí 24 týmů rozdělených do čtyř skupin po šesti týmech. Losování do skupin ale předcházelo už na podzim loňského roku celkem 91 kvalifikačních turnajů, z nichž se postupovalo mezi nejlepších 24 družstev v dané kategorii.



„Ondrášovka Cup se stal jednou z nejvýznamnějších mládežnických akcí a letos nás čeká už sedmý ročník. Jsme velmi rádi za spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky, a i díky ní se Ondrášovka Cup pozitivně rozvíjí a dál roste,“ řekl generální ředitel společnosti Ondrášovka Libor Duba.



„Během podzimu jsme odehráli více než devadesát kvalifikačních turnajů a chtěl bych poděkovat fotbalové asociaci, že se aktivně podílela na organizaci, protože Ondrášovka sama o sobě by neměla šanci tak vysoký počet turnajů zorganizovat. Počet týmů i kvalifikačních roste neuvěřitelnou rychlostí a jsme rádi že se turnaje vydařily. Postoupily z nich ve všech kategoriích ty nejlepší týmy a společně se můžeme těšit na šest finálových turnajů,“ shrnul aktuální dění v Ondrášovka Cup Libor Duba.

FINÁLE V MÝTĚ