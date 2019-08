Znovu do posledního místa zaplněné tribuny. Diváci už se těší na dnešní pohárové utkání. Domácí Jiskra půjde proti ligovému mančaftu. A všichni věří, že minimálně potrápí celek Českých Budějovic. Ústečtí to dovedou. Své o tom vědí fotbalisté Slovácka, kteří zde vyhráli až na pokutové kopy.

Hráči tehdy podali heroický výkon. „Kluci určitě využijí zkušeností z předešlých pohárových utkání se Slováckem respektive s Viktorkou Žižkov. Myslím si, že si dobře uvědomují, co je čeká,“ předesílá trenér Vladimír Chudý.

S čím půjde Jiskra do zápasu? Nečekejte z její strany ofenzivní smršť. Otevřít hru znamená cestu do pekel. Spolehnout se ale můžete na to, že hráči do toho půjdou na sto procent a Budějovice budou chtít co nejdéle držet na uzdě. „Náš cíl je jednoznačný uhrát během devadesáti minut co nejvíce příznivý výsledek pro nás. Neinkasovat branku, popřípadě co nejméně branek a pokusit se soupeře trochu sportovně potrápit,“ odkrývá plány Chudý.

Jeho mašina umí soupeře nahlodat neprostupnou defenzivou v čele s Jakubem Chlebounem. A když přijde na řadu standardka, udeří. V tom spočívá největší síla domácího celku. „Nemůžu říci, že bychom se na toto utkání nějak speciálně připravovali, určitě si k soupeři něco řekneme, ale náš styl hry se určitě měnit nebude,“ dodává ústecký trenér.

I pro něj samotného to bude další ze zážitků na trenérské pozici v Ústí. Právě pod jeho vedením se mužstvo vyšvihlo, dostalo se do podvědomí fanoušků. „Určitě se už těšíme na pohárové utkání s Dynamem České Budějovice, je to pro nás pro všechny po roce opět svátek fotbalu v Ústí nad Orlicí,“ uvedl.

Především diváci by měli ocenit, že se takový duel v Ústí odehraje. Hráči jsou odhodláni jim ukázat, že nedají svou kůži lacino. „Budeme se snažit potěšit naše diváky a uhrát co nejlepší výsledek,“ míní Vladimír Chudý.

Jedno jisté, potlesk vestoje mužstvo nemine v žádném případě.