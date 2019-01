Orlickoústecko - Trenéři zhodnotili výkony svých svěřenců po 11. kole fotbalového krajského přeboru.

Svitavy – Česká Třebová 0:0

Bohuslav Sokol, trenér Č. Třebové: „Odehráli jsme velmi dobré utkání. Hodně pro nás znamená příchod Petra Zahálky. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát, protože jsme gól dali, ale místo toho, abychom si odvezli tři body, tak jsme si odvezli červenou kartu pro Myšáka, ale tak to ve fotbale někdy bývá.“

V. Mýto – Třemošnice 2:5

Pavel Schejbal, trenér V. Mýta: „Po prvním poločase, který byl celkem slušný, jsme vedli 2:1, tak jsem totálně vyhořeli. Ve druhé půli jsme během 20 minut dostali 4 branky. Hráči byli absolutně nekoncentrovaní, předváděli špatnou obrannou hru, nebylo to ale u jednotlivců, ale u úplně celého mančaftu. Naprosto hru podcenili.“

Žamberk – Stolany 1:3

Jaroslav Veselý, trenér Žamberka: „Na domácím hřišti jsme opět darovali soupeři body, které při konečném účtování budou hodně potřebné. Náš výkon byl zejména v prvním poločase velmi dobrý, ale branka hostí byla pro nás začarovaná. Do konce podzimu zbývají tři kola, ve kterých se pokusíme o zisk bodů tolik potřebných pro uchování naděje na boj o záchranu v krajském přeboru.“

Choceň – Holice 1:1

Lubomír Myšák, trenér Chocně: „Chtěli jsme doma vyhrát, ale bohužel to dopadlo 1:1. V prvním poločase jsme ale měli opticky navrch. Za stavu 1:0, kdy dal Lukáš Smejkal výstavní gól, tak jsme měli ještě ve 44. minutě obrovskou šanci, kterou ale Bálek neproměnil. V týmu nemáme hráče „myslitele“, takže se druhá půle odehrávala na naší straně. Holice měli fotbalovější mančaft a my jsme spoléhali na brejky. Bohužel nám vyloučili Kaplana v 70. minutě a Holice po nějakých pěti minutách vyrovnaly.“

Chrudim – Lanškroun 3:0

Pavel Hrabáček, trenér Lanškrouna: „Opět jsme si nepohlídali začátek utkání, což je u nás na venkovních zápasech již tradicí. V 6. minutě se domácí dostali do vedení z tečované střely. Dále pokračovali v tlaku zhruba do 20. minuty. Poté se hra vyrovnala a i my jsme si z rohových kopů vypracovali dvě nebo tři příležitosti. Druhou půlku jsme začali hodně špatně a po chybě naší obrany se Chrudim dostala do vedení 2:0 a pak si zápas v klidu pohlídala. Největší chybu bych viděl především v pohybu hráčů a špatném přebírání soupeře. Vytvořili jsme si i mnoho individuálních chyb.“

Dobříkov – Srch 4:0

Zdeněk Štosek, manažer Dobříkova: „V prvním poločase se na Miličjana řítil Rychtařík, byl ale sražen a nařízený pokutový kop Petr Horníček proměnil. V 65. minutě přišla akce Zahradníka a domácí benjamín Lukáš Rychtařík vzal utkání do svých rukou – 2:0. Škoda jen, že své kvalitní výkony nedokáže potvrdit i chováním na hřišti. Jeho včasné vystřídání nás možná zachránilo od hry 10 proti 10. Nakonec jsme vyhráli 4:0. Začínáme se zvedat z úplného bahna, ale pokud hráči nepřistoupí k tréninkové docházce v následujících 14 dnech a poté v zimní přípravě jinak než doposud, je třeba si položit otázku, zda vůbec kraj hrát.“

