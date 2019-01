Orlickoústecko – Přinášíme hodnocení výkonů od trenérů fotbalistů krajského přeboru.

Ilustrační foto | Foto: Jan Pich

V. Mýto – Choceň 1:0

Milan Ujec, trenér Vysokého Mýta: „Do zápasu jsme vstoupili iniciativně a dvacet minut jsme soupeře tlačili. Vytvořili jsme si ale jen jednu šanci, kterou jsme neproměnili. Soupeř se vzepřel a vytvořil si minimálně tři šance, které zlikvidoval Černík. Druhý poločas jsme byli aktivnější a vytvořili jsme si převahu, ze které jsme vytěžili alespoň jednu branku. Hosté hrozili z nebezpečných brejků, které jsme stačili včas likvidovat.“

František Jandáček, trenér Chocně: „V prvních dvaceti minutách nás domácí přitlačili, poté se hra vyrovnala. Měli jsme minimálně tři vyložené šance, které jsme neproměnili. Druhý poločas byl vyrovnaný, domácí vyhráli se štěstím. Vynikli oba gólmani.“

Cerekvice n. L. – Č. Třebová 4:0

Bohuslav Sokol, trenér Č. Třebové: „Do utkání jsme vstoupili bez dvou hráčů základní sestavy. Podali jsme katastrofální výkon, mimo Macka nehrál nikdo. To, co utkání předcházelo, tak z toho se mi zvedá žaludek. Víc to ale komentovat nebudu.“

Lanškroun – M. Třebová 0:0

Pavel Smejkal, trenér Lanškrouna: „Jak je u nás již zvykem, tak potřebujeme naplno bodovat. Do zápasu jsme vstoupili aktivně. V první půli jsme si vytvořili dvě šance, které jsme neproměnili. Hosté podnikali brejky, ale hrálo se od vápna k vápnu. Ve druhé půli jsme nastoupili s tím, že potřebujeme vstřelit vítěznou branku. Hosté ale výborně celoplošně bránili a do ničeho nás nepustili. Soupeř výsledek 0:0 ubránil a my jsme opět vyhořeli ve střelecké aktivitě. Je to pro nás velká ztráta.“

Žamberk – Polička 0:0

Jaroslav Veselý, trenér Žamberka: „Lepším týmem jsme byli pouze prvních patnáct minut, poté nás již hosté svým pohybem přehráli. Za uhraný bod musíme být tedy rádi. I když se nám herně nedaří, hráči bojují a já pouze doufám, že výkony půjdou již dalším kolem opačným směrem a začneme se opět prosazovat svou hrou.“

Dobříkov – Holice 2:3

Milan Šmarda, trenér Dobříkova: „Utkání bylo velice kvalitní. Padlo pět branek, žádná z pokutového kopu. Holice se musely hodně snažit, aby Dobříkov porazily. Byly šťastnějším mužstvem, mohli jsme vyhrát. Holičtí ale měli daleko více míč na svých nohách. Trenéru Tesařovi musím říci, že žádné mužstvo nebude tomu jeho uhýbat a vytvářet příznivé podmínky, to znamená hrát útočný fotbal, aby Holice mohly hrát do volného prostoru.“