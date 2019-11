GÓLY. Na podzim padlo celkem 496 branek (průměr na jedno utkání vychází lehce přes čtyři). Je to mimochodem o 83 gólů více než na podzim 2018, což dokládá obecný dojem, že se výkonnostní rozdíly mezi týmy oproti minulé sezoně zvýšily a o drtivá vítězství tentokrát nebyla nouze.

Další důkaz? Hned tři týmy (Holice, Lanškroun, Chrudim B) se dostaly přes hranici padesáti nastřílených gólů, zatímco před rokem touto dobou se nikdo nedostal ani na čtyřicet. Nejhůře střílejícím celkem byl nováček z Rohovládovy Bělé, ten drží průměr co zápas, to jeden gól. To je na lepší výsledky málo.

Rekordní výsledek podzimní části se zrodil v neděli 8. září, kdy Moravany na domácí hřišti porazily Choceň 11:1, což bylo nejvyšší vítězství podzimu a současně zápas s největším počtem vstřelených branek. V těsném závěsu je srpnové střetnutí Chrudim B – Rohovládova Bělá, které skončilo 10:1.

Nejpevnější defenzivou se pyšnil Heřmanův Městec, ten inkasoval všehovšudy patnáctkrát, ostatně jeho „dietní“ brankový poměr 18:15 je celkově pozoruhodný. Stejně jako fakt, že z něho dokázal vytěžit zisk pětadvaceti bodů.



VÝSLEDKY. Byla to trochu „podzimní divočina“. Kromě zvlášť zmíněných skóre 11:1 a 10:1 se diváci setkali rovněž s výsledky 1:6, 0:7, 7:0, 8:1 nebo 1:7. Podobných „náloží“ bylo tentokrát více, než je obvyklé. Jen tři ze 120 zápasů (Horní Ředice – Heřmanův Městec, Pardubičky – Česká Třebová a Heřmanův Městec – Svitavy) skončily v základní hrací době bezbrankovou remízou.



PENALTOVÉ ROZSTŘELY. Dovednostní disciplína je u někoho oblíbená více, u jiného méně, ovšem bod navíc se hodí každému. Na podzim se zrodilo dohromady 19 remíz a v těchto případech následně přišli ke slovu penaltoví exekutoři. Nejčastěji ti z Horních Ředic a Litomyšle (5 x), ani jednou nekopaly Holice a Rohovládova Bělá. Litomyšlská Jiskra si vystřílela tři bonusové body, stoprocentní bilanci měly „z puntíku“ Svitavy a Choceň (2 – 0), naopak chrudimská rezerva neuspěla ze tří rozstřelů ani v jednom.



KARTY. „Zlým mužem“ byl v podzimní části krajského přeboru Josef Hynek z Moravan. Stihl toho za patnáct kol poměrně dost, konkrétně dvanáct žlutých a jednu červenou kartu. Petro Savych z Lanškrouna nasbíral devět napomínání, David Juřík ze Svitav „jen“ osm, ale k tomu přidal i jedno vyloučení. Pro červenou kartu sáhli rozhodčí během podzimu v 25 případech, přičemž jediný fotbalistů šel předčasně pod sprchy dvakrát. Byl jím Lukáš Krejsar z Lanškrouna, a to docela kuriózně za totožný přestupek (tzv. „záchrannou brzdu“) v domácích střetnutích proti Moravské Třebové a Svitavám, nadto prakticky ve shodný čas (30. resp. 33. minuta).

Nejlepší střelci KP

TOP 20

1. František Ptáček (Lanškroun) 22 branek

2. Jindřich Václavek (Holice) 20

3. Michal Knotek (Moravany) 13

4. Dominik Fejl (Luže) 12

5. – 8. Jan Bednář (Moravská Třebová), Tomáš Jedlička (Holice), Tomáš Kříž (Moravany), David Zrůst (Chrudim B) 10

9. – 10. Jaroslav Kroutil (Luže), David Juřík (Svitavy) 9

11. – 14. Jakub Jedlička (Holice), Marek Veis (Luže), Michal Holub (Moravská Třebová) Petro Savych (Lanškroun) 7

15. – 20. Jindřich Gronych (Choceň), Pavel Dědič (Horní Ředice), David Salfický (Heřmanův Městec), Mirek Stejskal (Polička), Jaroslav Sita (Lanškroun), Daniel Žalud (Chrudim B) 6