Česká Třebová – Snažili se, dělali maximum, nevyšlo to.

DERBY s přestávkou. Atraktivní duel s Ústím nad Orlicí si diváci v nové sezoně v mistrovském zápase neužijí. Fotbalisté České Třebové budou bojovat o to, aby se divizní soutěž na stadion Pod Jelenicí vrátila. | Foto: Michal Horák

Po ročním působení se fotbalisté České Třebové loučí s divizí a budou hrát krajský přebor. Nehráli však podřadnou roli a byli vyrovnaným soupeřem. Projevila se však nezkušenost.

Vědu z toho nedělají.

Fotbalový život jede dál. Trenér PETR PRAŽÁK v rozhovoru předeslal, že dojde k několika změnám.

Jaký to bude mít dopad, ukáže letní příprava.

Jak hodnotíte vystoupení svého týmu v uplynulé sezoně?

Uplynulou sezonu musím hodnotit z více úhlů pohledu. Samozřejmě nemohu být spokojen s nesplněním cíle, kterým bylo udržet divizi i pro další ročník. Na druhou stranu jsme ve většině utkání hráli vyrovnanou partii a při troše štěstí jsme mohli mít o nějaký bod více. Až na utkání v Dobrovici, která nás jednoznačně přehrála, jsme nějak výrazně nepropadli. Na začátku sezony jsme věděli, že naše role nebude v divizi jednoduchá, ale chtěli jsme to zkusit a nasbírat zkušenosti do dalších sezon. Fotbalový kolotoč se točí dál, budeme určitě čelit dalším výzvám a snažit se dělat momentální maximum pro spokojenost nejen našich fanoušků, ale i ostatních příznivců fotbalu.

Po roce se vrací Česká Třebová do krajského přeboru. Teď to asi mrzí hodně?

Mrzí, ale již na začátku sezony jsme si s vedením řekli, že z toho nebudeme dělat tragédii, pokud divizi neudržíme.

Pro tým to ale jistě byla velká zkušenost, zahrát si s velmi kvalitními celky, což by měl prokázat v další sezoně, i když už ne divizní.

Proto jsme do toho také šli, abychom ve vyšší soutěži nějaké zkušenosti nasbírali. Jsem si vědom, že musíme udržet divizní nasazení, agresivitu a ještě k tomu zařadit více fotbalovosti.

Kde byl na jaře kámen úrazu, že jste se ze sestupového pásma vlastně téměř nehnuli?

Kámen úrazu byl už na podzim, kdy jsme mohli udělat minimálně o pět bodů více. Jaro je vždy těžší v tom, že týmy, které mají finanční zázemí, většinou mužstvo doplní zkušenými borci, jako například Český Brod.

Vy jste hodně točil sestavou. Hráči měnili své pozice. Obránce Ptáček začal sezonu na hrotu, pak tam byl i Novotný. Ale to jsou jen některé změny. Co vás k tomu vedlo?

Většina změn byla zapříčiněna zraněním hráčů a aktuální formou. František Ptáček měl v zimě střeleckou formu, tak jsme ho zkoušeli na hrotu, bohužel na stoperu pak byla cítit jeho absence. V případě Vojty Novotného to bylo více věcí najednou. V průběhu sezony byl po dlouhodobém zranění schopen naskočit do sestavy Filip Abt, který byl schopen odehrát krajního obránce. A navíc chyběl hrotový útočník Libor Pešek.

Naději jste vykřesali na začátku května výhrou nad Týništěm a Dvorem, jenže pak už ani bod. Ani los k tomu moc nepomohl. To nejtěžší vás potkalo na závěr.

Bohužel jsme posledních pět utkání nezvládli stejně jako na podzim. Přitom utkání s Živanicemi, Benátkami a Jabloncem byla naprosto vyrovnaná. Zde se asi projevila nováčkovská daň a nezkušenost.

Nicméně i s týmy z popředí tabulky jste odehráli kvalitní zápasy. Tady se ale prokázaly zkušenosti v zakončení. A nutno dodat, že vašim svěřencům zmizela z kopaček přesná mířidla. Nebýt toho, mohlo to být jiné?

Ano, v předešlé otázce to již bylo zmíněno. Máte pravdu, že jsme dost šancí neproměnili. To je však fotbal a kdyby, kdyby…

Co se teď bude v České Třebové dít?

Je jisté, že tři až čtyři hráči mužstvo opustí, jak dalece se to projeví, ukáže letní příprava.

Proslýchá se, že třebovské béčko úplně skončí. Posunou se tedy někteří hráči do širšího kádru A mužstva a bude se pracovat převážně s vlastními fotbalisty?

Béčko s největší pravděpodobností nepřihlásíme. S vlastními hráči se snažíme pracovat pořád. V poslední době se podařilo zapracovat do mužstva tři mladé hráče Novotného, Rataje a Strnada. A v tomto trendu se budeme snažit pracovat i nadále.

Pokusíte se v nové sezoně o návrat do divize?

Myslím, že adeptů na čelo tabulky bude více a uděláme momentální maximum pro to, abychom se v popředí objevovali i my.