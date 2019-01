Orlickoústecko – Většina trenérů z našeho regionu není s výkonem svých svěřenců ani trochu spokojena.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Trenéři zhodnotili výkony svých svěřenců po posledním kole fotbalového podzimu v krajském přeboru.

Dobříkov – Česká Třebová 2:1

Zdeněk Štosek, manažer Dobříkova: „Hrálo se vyrovnané utkání, ve kterém domácí chtěli a potřebovali tři body. Přišel rychlý gól Myšáka, na který do poločasu dvakrát zareagovali. Jednou ofsajd, podruhé už se domácí benjamínek Hoffman nemýlil. Ve druhém poločase ani jedno z mužstev nevyčnívalo, ale domácí přeci jen pro zisk tří bodů dělali, co uměli. Po akci a centru Hoffmana, který u nás sehrál teprve osmé, ale určitě nejpovedenější utkání, Karela perfektně vystínoval gólmana a mazák Zahradník vystřelil tři body. Vytvořili jsme si určitě pro jaro pozici, která nám dává šanci, aby se v Dobříkově hrál kraj i nadále. Můj dík patří všem lidem v čele se Zbynďou Krausem, kteří se k rozsypanému týmu po třech kolech přidali a zvedli ho. Určitě ale i všem lidem, kteří pracují okolo hřiště a zabezpečení. V zimě a na jaře nás čeká spousta práce a já vidím rezervu hlavně v hráčích, kteří pokud nepřijdou dvakrát týdně na trénink, nemá cenu v Dobříkově nadále držet kraj. “



Bohuslav Sokol, trenér Č. Třebové: „Toto utkání se mi hodnotí velice špatně, bylo to utkání bojovné a velmi nepřesné, na hřišti velmi špatné úrovně. V prvním poločase jsme se ujali vedení, potom šel náš hráč sám na brankáře. Zezadu byl sestřelen, ale penalta se nekopala. Minutu nato domácí vyrovnali. Ve druhém poločase mohl jít náš hráč opět sám na brankáře domácích, ale byl skopnut domácím hráčem. Ten ale uviděl jen žlutou kartu. Pět minut před koncem zvýšili domácí na 2:1. Myslím si, že rozhodčí zápas nezvládl a ovlivnil utkání.“

V. Mýto – Chrudim 1:3

Pavel Schejbal, trenér V. Mýta: „Nejraději bych utkání ani nehodnotil, byla to katastrofa. Naprosto jsme utkání odevzdali. Nemůžu pochválit vůbec nikoho a nic. Opravdu se nám nepodařilo absolutně nic. Soupeř zaslouženě vyhrál, takticky, bojovně, naprosto v pořádku.“

Choceň – Lanškroun 3:0

Lubomír Myšák, trenér Chocně: „Všichni jsme byli rádi, že ten půlrok končí. Lanškroun, který přijel neprohrát, hrál takovou špatnou hru, na kterou jsme přistoupili. Buďme rádi, že skončila sezona, protože to, co kluci kazili, to bylo hrozné. Od toho se odvíjel celý průběh zápasu. Lanškroun nebyl herně nic moc, my jsme vyhráli zaslouženě, po slušném výkonu, ale rozhodl víceméně Lukáš Smejkal, který dvakrát utekl a předložil míč spoluhráčům.“



Pavel Hrabáček, trenér Lanškrouna: „Začátek utkání byl takový z obou stran nic moc. Do první pološance jsme se dostali my, ale Gerčák ji chytil. Poté domácí nastřelili břevno a od té doby až do konce poločasu měli více ze hry, ale do vyložené šance se dostali jen jednou. Ve 36. minutě jsme nechali útočníky v ofsajdu, ale hráč nám proběhl od půlky středem a šel sám na bránu. V této situaci jsme špatně bránili. Dostali se do vedení a ve druhé půli jsme od 45. do 65. minuty dostali druhého góla, tak jsem se snažili a vytvořili jsme si územní převahu, ale utekl nám nejrychlejší hráč domácích Smejkal a z našeho chybně zahraného trestného kopu nám domácí dali třetí gól. A pak už se jen dohrávalo v režii domácích. “

Žamberk – Hlinsko 3:0

Jaroslav Veselý, trenér Žamberka: „Hosté působili fotbalovějším dojmem, ale šance jsme si vytvářeli my. Pro hosty je tato porážka krutá, ale takový je fotbal, hraje se na góly a Hlinsko má určitě s proměňováním šancí problém celý podzim. U nás hosté nedali ani penaltu, a tak si kalich hořkosti vypili až do dna. Z našeho týmu vynikl Menzl, ale poděkování patří celému týmu za bojovnost, bez níž se body v této soutěži prostě nedělají.“