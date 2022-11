Soutěž nebude mít obhájce titulu, neboť pražská Sparta, které na jaře v dramatickém finále proti třebovským Šakalům vybojovala zlato, ukončila svoji činnost. Pokračovat nebude ani tým Royal Flush Brno, naopak novými tvářemi v celostátní lize budou jihočeský Rudolfov a severočeský Varnsdorf.

Základní část nového ročníku bude sestávat z deseti turnajů od 12. listopadu do 28. ledna, následovat bude čtvrtfinále na dvě vítězná utkání a na závěr tradiční Final Four, jež se koná ve sportovní hale v Litovli.

A s jakými plány jdou do sezony reprezentanti našeho regionu?

Dlouholetý účastný úspěšný a několikanásobný mistr z Poličky má starosti se skládáním sestavy. „Náš kádr je bohužel úzký. Hlavně doufám, že se nám vyhnou zranění, která nás provázela celý minulý ročník. Samozřejmě chceme zabojovat o postup do play off z co možná nejlepší pozice, ale v první řadě bychom rádi odehráli turnaje v dostatečném počtu hráčů, což se loni často nepodařilo,“ uvedl trenér František Švec.

Šakalové z Moravské Třebové navazují na stříbro z předchozího ročníku a chtějí potvrdit svůj vzestup. „V celostátní lize se může stát prakticky cokoliv. Očekávám nadmíru vyrovnaný ročník. Sezona se láme ve čtvrtfinále, kde o úspěchu většinou rozhoduje silnější týmový duch a ten je u nás velmi silný,“ říká předseda klubu Petr Matoušek.

První turnaj pořádají Šakalové v sobotu 12. listopadu od 18.00 v Mohelnici a utkají se s Varnsdorfem a Jilemnicí, stejní soupeří čekají rovněž na Poličku.

Celostátní liga 2022/2023

Šakalí hněv Moravská Třebová

VPS Stavoblock Polička

Chemcomex Praha

PCO Rudolfov

SK SICO Jilemnice

Futsal Varnsdorf

FK Adria Kladno

Bombarďáci Větřní

Futsal Zlín