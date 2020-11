Toto konstatování platí především zásluhou hráčů VPS Novabrik Polička, kteří teprve letos na jaře přerušili svoji šňůru pravidelných účastí na finálovém turnaji a medailových zisků.

Celostátní liga dosud přišla o dvě kola termínovaná na poslední dva listopadové víkendy. Třetí dějství má být na pořadu 12. prosince, ale to závisí na tom, jestli bude do té doby v nějaké schůdné formě umožněno amatérské sportování a otevřou se vnitřní sportoviště. Což se pro týmové sporty jako příliš reálné nejeví…

Česká federace sálového fotbalu je připravena operativně zareagovat, aby mohla nejvyšší soutěž začít, jakmile to bude možné. Pravděpodobně to bude ve zkráceném formátu, protože kluby mají zablokované termíny v halách a s těmi lze jen složitě hýbat.

Ve svém složení nedoznala celostátní liga oproti minulosti žádných změn a znovu se tedy nepodařilo odstranit její dlouhodobou nejpalčivější bolest, tedy účast pouhých osmi týmů, což především znemožňuje zajímavější průběh a náboj dlouhodobé části.

Ještě, že se alespoň přihlásili všichni stálí ligisté: SK SICO SC Jilemnice, Chemcomex Praha, Futsal Zlín, Bombarďáci Větřní, FK Adria Kladno, AC Sparta Praha a dva reprezentanti Svitavska: VPS Novabrik Polička a Šakalí hněv Moravská Třebová.

Kdy se budou moci pustit do bojů, to stále není jasné, všichni sálovkáři však věří, že se tak stane co nejdříve.