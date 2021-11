Ve svém minimalistickém stylu pokračovali poličští sálovkáři, kteří k bodovému zisku téměř nepotřebují dávat góly. Přesto drží pozici v elitní trojce.

Totální sálová kopaná

Šakalí hněv se podruhé za sebou vydal k turnaji do hlavního města. „Úvodní zápas se Spartou nás nezastihl v dobrém rozpoložení. Zvlášť v prvním poločase se nám vůbec nedařilo dostávat se do střeleckých příležitostí. Po přestávce to bylo o něco lepší, ale stačilo to pouze na kosmetickou úpravu skóre. Nemělo by zapadnout, že Sparta proti nám kopala tři devítimetrové kopy, z nichž ale ani jeden nevyužila ke skórování,“ ohlédl se za utkáním předseda klubu Petr Matoušek. Ani proti Kladnu to s nadějemi Šakalů na dobrý výsledek za stavu 2:5 v 16. minutě nevypadalo ani trochu dobře. „Byla to ovšem ukázka charakteru mužstva. Po prohře se Spartou a nepovedeném začátku došlo k dechberoucí mobilizaci, která vyústila v obrat. Konec zápasu se v dobrém smyslu slova zvrhl v totální futsal, kdy do poslední chvíle nebylo jasné, jak to dopadne,“ popisuje Matoušek. Dopadlo to tak, že necelé dvě minuty před koncem odpálil třebovskou radost vítězným zásahem Novotný.

Šakalí hněv Moravská Třebová – Sparta Praha 1:3 (0:2). Branky: 33. Štaffa – 13. Nedvěd, 16. Vondrka, 23. Dobřanský.

Šakalí hněv Moravská Třebová – FK Adria Kladno 6:5 (3:5). Branky: 19. a 39. Novotný, 13. Štaffa, 15. Bambušek, 34. Lasovský, 35. Valenta – 6. a 13. Lamač, 9. a 14. Slavík, 16. Abrhám.

Moravská Třebová: Ehrenberger – Valenta, Novotný, Šmerda, Bambušek, Lasovský, Štaffa, Vogl, Matocha.

Jedna branka a dvě remízy

Poličský VPS Stavoblock pokračoval ve vyjetých kolejích této sezony. Ve dvou domácích zápasech skóroval jednou, ale neprohrál a připsal si další dva body. Svěřenci Františka Švece vstřelili v minulých pěti ligových duelech celkem tři branky a vytěžili z toho osm bodů. „Kdyby se dalo sázet na co nejnižší počet vstřelených gólů, tak na nás by to byla tutovka,“ usmívá se Švec. „Zápas proti Chemcomexu byl vyrovnaný, dobře se spolu známe, těžko se vzájemně překvapíme, i když soupeř nebyl v nejsilnějším složení a i my měli v týmu nové kluky. V prvním poločase jsme měli tři vyložené šance a byla velká škoda, že se je nepodařilo proměnit. I po přestávce mohly oba celky skórovat, ale gólmani předčili střelce a zrodila se nezvyklá bezgólová remíza, kterou v sálovce vidíme málokdy,“ hodnotil František Švec. Proti Zlínu byl k vidění daleko svižnější zápas, který měl náboj. Do vedení šli hosté, v nástupu do druhého poločasu T. Švec vyrovnal a více se skóre nezměnilo. „Určitě nejsem zklamaný z našeho herního projevu, ale koncovka nás znovu zradila. Že jsme v tabulce tak vysoko, to je vzhledem k naší střelecké bídě pozoruhodné, ale je to dáno tím, že v lize zatím není na rozdíl od dřívějška nikdo dominantní, pořadí je velice vyrovnané a v podstatě každý může porazit každého,“ dodal poličský lodivod.

VPS Stavoblock Polička – Chemcomex Praha 0:0 (0:0).

VPS Stavoblock Polička – Futsal Zlín 1:1 (1:1). Branky: 22. T. Švec – 12. Kovář.

Polička: Slaný, Kubica – T. Švec, Jílek, Poul, Stejskal, Hynek, Zahoran, Trojánek, Mazel.

Další výsledky:

Zlín – Chemcomex Praha 2:2, Kladno – Sparta Praha 3:0, Jilemnice – Větřní 2:5, Větřní – Brno 2:2, Brno – Jilemnice 5:2.

Pořadí:

1. Moravská Třebová (13), 2. Větřní (13), 3. Polička (11), 4. Chemcomex Praha (9), 5. Brno (8), 6. Kladno (7), 7. Zlín (6), 8. Sparta Praha (5), 9. Jilemnice (1).

Čtvrtý ligový turnaj se hraje v sobotu 27. listopadu, jedním z dějišť bude od 16 hodin sportovní hala v Mohelnici a střetnou se tam tři aktuálně nejlepší mužstva soutěže: Šakalí hněv Moravská Třebová, VPS Stavoblock Polička a Bombarďáci Větřní.