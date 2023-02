František Švec, VPS Stavoblock: Upřímně řečeno se ve mně mísí nejrůznější dojmy. V první řadě samozřejmě spokojenost s postupem na Final Four, ale co tomu všechno předcházelo… Snažil jsem se dát dohromady co nejsilnější sestavu, ale v sobotu a v neděli jsem jen bral telefon za telefonem s omluvami. V den utkání navíc musel narychlo odjet i Mirek Stejskal, ten se naštěstí stačil aspoň na druhý poločas vrátit. K našemu štěstí přijel z Kanady Míra Kovář a mohl naskočit, ale přiznávám, když jsem viděl před utkáním naše torzo a na druhé straně jedenáct vlčáků z Moravské Třebové, bál jsem se ostudy. Co se dalo dělat, museli jsme překopat taktiku, zalézt dolů, zajistit obranu a čekat na brejkové možnosti, protože závodit jsme se soupeřem fakt nemohli. Kluci ale dané pokyny plnili výborně a Šakalové se na to nechali nalákat, což pro nás byla jediná cesta k úspěchu. Je ale pravda, že jsem postupně získával pocit, že by to mohlo vyjít. Byl to zápas, kdy i trocha toho sportovního štěstí stála při nás. Góly jsme nedávali z vypracovaných šancí, ale spíše po nastřelených míčích a odrazech, na rozdíl od minulého týdne jsme v tomhle měli přece jen kliku. Samozřejmě, že nás podpořil dobrými zákroky Ondra Slaný v brance, ke konci zápasu navíc byla na hostech už patrná nervozita, takže jsme přežili i hrozbu šestého faulu. Viděl jsem na palubovce starou dobrou Poličku se správným srdíčkem, ale musím ocenit i moravskotřebovský tým. Hrálo se v pěkné kulise a myslím, že diváci sledovali zajímavé a férově hrané třetí čtvrtfinále. Dopadlo to tentokrát dobře pro nás, ale mladý celek Šakalů má všechno před sebou a jsem přesvědčen, že si takové radosti, jako teď my, v budoucnu mockrát užije. Cíl pro Final Four? Když už to takhle vyšlo, chceme se porvat o medaili.

Petr Matoušek, Šakalí hněv: Tak a je to za námi. Musím sportovně uznat, že Polička si postup zasloužila, protože byla o ten kousek lepší než my. Nejenom ve čtvrtfinále, ale po celou sezonu. V rozhodujícím zápase chtěla vyhrát víc, hrála na hranici sebezapření a dokázala se sebe vydolovat více energie. My jsme sice se poprvé za sezonu sešli v kompletním složení, ale nedokázali jsme navázat na rok staré výkony z Final Four v Luhačovicích. Před Ligou mistrů tak musíme ten náš stroj rozpohybovat, abychom si po neúspěšném čtvrtfinále spravili v Itálii chuť. Chtěl bych také vyzdvihnout atmosféru v hale, pro takové zápasy ten sport děláme. Celému týmu Poličky přeji ve Final Four ten nejlepší výsledek. Všechny tímto do Litovle o tomto víkendu co nejsrdečněji zvu!

Také další dvě doposud nerozhodnuté série se nakonec staly kořistí očekávaných favoritů. Suverén základní části Rudolfov otočil zápolení s Kladnem a třetí zápas opanoval v poměru 4:1. Drama nepřipustil ani Varnsdorf, ten si poradil se Zlínem 5:2. Na Final Four si tedy zahrají dva „staří známí“ (Polička a Chemcomex Praha) a dva nováčci (Rudolfov a Varnsdorf).

PROGRAM FINAL FOUR V LITOVLI

Semifinále (sobota 4. března):

PCO Rudolfov – VPS Stavoblock Polička (13.00 a 16.00)

Futsal Varnsdorf – Chemcomex Praha (14.30 a 17.30)

Utkání o 3. místo a finále se hrají v neděli 5. března.