Moravskotřebovští Šakalové si v Jilemnici poradili výsledkově přesvědčivě s domácím týmem, následně v zápase výborné úrovně po tuhém boji podlehli pražskému Chemcomexu. Poločasové vedení se jevilo slibně, ovšem po změně stran zaúřadoval střelec Šnídl a jeho dvě trefy znamenaly obrat. Šakalové mohli žehrat na smůlu, v závěru dělily Lasovského od vyrovnání doslova centimetry, jeho střela se vydala po trase tyč – tyč – ven… Škoda, ale co nevyšlo nyní, může klapnout ve vyřazovací části. „Jsme vděční za každý ligový bod. Vítězství nad Jilemnicí si velmi považujeme, protože soupeř na nás vyrukoval v domácím prostředí s nadupaným kádrem a nebýt našeho rychlého vedení, nechci domýšlet, jak by to mohlo dopadnout. Utkání s Chemcomexem mělo parametry play off. Nemyslím si, že bychom byli horším týmem, určitě jsme minimálně vyhráli v trefování brankové konstrukce. Chemcomex hrál také v plné palbě. S blížícím se koncem základní části je liga čím dál vyrovnanější, čím dál kvalitnější a čím dál zábavnější. Těšíme se na sobotní klání se Spartou Praha a Kladnem,“ uvedl předseda klubu Petr Matoušek.

Polička zvládla v Praze rovnocennou partii s Kladnem, osmé Brno ji však poněkud nečekaně zaskočilo. „Duel proti Kladnu byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách. My jsme dvě z nich do poločasu proměnili a náskok po přestávce drželi. Jak je naším zvykem, tak jsme si závěr zkomplikovali, po zaváhání v defenzivě inkasovali a poslední minuta byla ještě hektická, ale cenné vítězství nad soupeřem hrajícím v dobré sestavě jsme uhájili. Proti Brnu to byl náš klasický zápas blbec. Klíčové byly dvě věci. Za prvé naše fatální chyby, ze čtyř obdržených gólů jsme soupeři na tři sami namazali hloupými ztrátami míče. Za druhé produktivita, nebojím se říci, že jsme měli snad patnáct brankových příležitostí, přesto z toho byla prohra. V závěru jsme snížili z 1:4 na 3:4 a mohli i vyrovnat, jenže jsme v posledních sekundách ze závaru nepřekonali ani brankáře ležícího na brankové čáře. Je hezké, že jsme si dokázali vytvořit tolik šancí, ale příliš často se nám stává, že se to neprojevuje na výsledku tak, jak by mělo. Je to škoda, mohli jsme si pojistit první místo v tabulce, o které budeme muset na závěrečných turnajích tvrdě bojovat,“ hodnotil trenér František Švec.

Po tomto kole je jasno o osmi účastnících play off, protože poslední Jilemnice se na lepší pozici nemůže dostat ani teoreticky. Složení čtvrtfinálových dvojic však bude vzhledem k nebývalé vyrovnanosti tabulky tajenkou do posledního hracího víkendu.

CELOSTÁTNÍ LIGA, 6. kolo:

FK Adria Kladno – VPS Stavoblock Polička 1:2 (0:2). Branky: 39. Caizl – 8. Mužík, 14. Trojánek.

VPS Stavoblock Polička – Royal Flush Brno 3:4 (0:2). Branky: 32. T. Švec, 38. Dittrich, 40. Sodomka – 8. Leasure, 16. Slováček, 22. Štourač, 37. Kokorský.

Polička: Slaný – T. Švec, Jílek, Trojánek, Dittrich, Stejskal, Mužík, Marel, Sodomka.

SK SICO SC Jilemnice – Šakalí hněv Moravská Třebová 0:4 (0:3). Branky: 16. a 22. Novotný, 8. Pazdera, 20. Šmerda.

Šakalí hněv Moravská Třebová – Chemcomex Praha 1:2 (1:0). Branky: 7. Novotný – 27. a 37. Šnídl.

Moravská Třebová: Ehrenberger – Štaffa, Novotný, Sedláček, Matocha, Pazdera, Šmerda, Brázdil, Bambušek, Lasovský.

Další výsledky:

Sparta Praha – Větřní 4:3, Větřní – Zlín 0:1, Zlín – Sparta Praha 0:0, Kladno – Brno 6:1, Jilemnice – Chemcomex Praha 2:4.

Pořadí:

1. Polička (26), 2. Chemcomex Praha (22), 3. Větřní (20), 4. Moravská Třebová (19), 5. Zlín (17), 6. Sparta Praha (16), 7. Kladno (15), 8. Brno (14), 9. Jilemnice (1).

Další program:

Šakalí hněv pořádá turnaj v domácí hale v Mohelnici v sobotu 15. ledna od 10 hodin, přijedou celky AC Sparta Praha a FK Adria Kladno. VPS Stavoblock cestuje ve stejný den do Prahy-Radotína, hraje se Zlínem a Chemcomexem.