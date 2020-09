Penalty se zkrátka trénovat vyplatí

Pardubičky – Č. Třebová 4:4, penalty 3:2

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: „Což o to, divákům se utkání muselo líbit. Pro trenéry to ale byl klasický horor… Pokud to řeknu jednoduše, dali jsme sedm gólů a skončilo to 4:4. Hosté totiž vyrovnali z přísné penalty a pak jsme jim tři branky doslova připravili svými hrubkami. Ve druhé půli jsme Českou mačkali jako citrón a po zásluze vyrovnali. I tak si ale myslím, že jsme měli ještě pátý gól přidat. Naštěstí byl tentokrát fotbalový bůh spravedlivý a bonusový bod jsme získali v penaltách. Exceloval Zahradník, který hned tři pokusy chytil.“

Lanškroun – H. Ředice 3:0

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: „Od začátku jsme měli mírnou převahu, dokázali jsme se dostat do šancí, avšak nebyli jsme v zakončení úspěšní. Hosté se snažili hrát organizovaně a bojovně. Na sklonku poločasu se Sita dostal do brejku, z čehož rezultovala penalta, kterou jsme proměnili. S cílem pojistit náskok co nejdříve jsme šli do druhé půle a ten se nám podařilo naplnit. Od té doby už se utkání dohrávalo. Měli jsme hru pod kontrolou, avšak musím říci, že soupeř podal sympatický výkon. Se třemi body jsme samozřejmě spokojeni.“

Antonín Čáp, trenér Horní Ředice: „Kluci bojovali, makali a za to je musím pochválit. Do 44. minuty vše vypadalo z naší strany velice dobře. Mohli jsme jít i do vedení, kdy Hrubý šel sám na brankáře. V závěru prvního poločasu jsme nedohráli situaci a po faulu se pískala penalta. Nechci tento moment moc komentovat, každopádně to byla důležitý pro další vývoj zápasu. Začátek druhé půle začal pro nás nešťastně a záhy jsme prohrávali už 0:3. Tento velmi nepříznivý stav nás hodně nakopl a domácím jsme místy hodně zatápěli. Vytvořili jsme si dvě šance. Hráli jsme až do konce, ale když nedáme žádnou branku, tak nemůžeme uspět. Výkon z naší strany byl dobrý, vracíme se však bez bodu.“

Choceň – Proseč 5:1

Petr Zahálka, trenér FK Choceň: „Celý zápas jsme se snažili držet míč, kombinovat a vytvářet si šance. Podařilo se nám jich pět proměnit a zaslouženě jsme vyhráli. V zápase jsme si vybrali slabší desetiminutovku, kdy jsme soupeři dovolili vyrovnat. Ale poté jsme se srovnali a zápas dostali znovu pod kontrolu a dalšími vstřelenými góly zápas rozhodli.“

Vladimír Pala, trenér Proseč: „Po velmi povedeném zápase s rezervou Chrudimi jsme fanouškům ukázali, jak vypadá ta druhá strana. Bez pohybu, nasazení, prostě jako by se hráčům nechtělo. Tenhle výkon se hodil na turnaj starých gard, ale nad 65 let věku. Nechci tím snižovat výkon Chocně, chtěli hrát, kombinovat a hlavně běhat. Choceň má zasloužené vítězství a my máme o čem přemýšlet.“

Okresní přebor II. třídy: Verměřovice – Mistrovice 3:3 pen. 3:4 (2:2). Branky: 18. z pen. a 38. Pražák, 65. T. Sklenář – 15., 40. a 66. D. Stejskal. Sruby – Albrechtice 2:4 (1:2). Branky: 37. Svoboda, 80. Svatoš – 3., 65. a 73. Mareš, 30. Navrátil. Česká Třebová B – D. Dobrouč 1:1 pen. 4:1 (1:0). Branky: 43. Hurt – 56. Dušek. Rybník – Sopotnice 1:1 pen. 3:2 (1:0). Branky: 8. Formánek – 76. Kubišta. D. Čermná – Brandýs n. O. 2:0 (1:0). Branky: 43. T. Pecháček, 72. Macháček. Jehnědí – Rudoltice 5:0 (1:0). Branky: 13. Rozlívka, 57. a 60. vlastní, 69. Vondra st., 73. Beneš. Klášterec n. O. – Řetová 5:1 (3:0). Branky: 31. a 85. Sabota, 2. Nekoranec, 40. P. Rous, 69. Šroler – 81. Berky.

Okresní přebor III. třídy: FC Jiskra B – Žamberk B 5:1 (2:1). Branky: 25. a 34. Pasker, 47. Skoták, 55. Roček, 78. Macek – 40. Cvik. Boříkovice – Kerhartice 0:4 (0:1). Branky: 44. Martinec, 46. a 89. Štusák, 82. Matoušek. Helvíkovice – Žichlínek B 3:2 (2:0). Branky: 21. Škorpil, 35. Pešek, 68. Špaček – 48. Motl, 86. Stasiowski. Kunvald – FC Jiskra C 1:8 (1:2). Branky: 44. Moudrý – 14. Musil, 33. M. Ježek, 57. a 76. Halanič, 60. a 64. Ďuriš, 78. Dušek, 88. Zezulka z pen. Lichkov – Těchonín 2:0 (1:0). Branky: 24. z pen. a 58. z pen. Merta. D. Třešňovec – Libchavy B 2:2 pen. 8:7 (0:1). Branky: 47. a 70. Štarman – 42. a 90. Šalda. Tatenice B – Luková 5:0 (5:0). Branky: 4. Kyselo, 8. a 23. Kristek, 28. P. Soukop, 35. Polička.