Na umělé trávě v Ohrazenici nastoupili proti starému známému ze Živanic. To platí zejména pro juniorku, jehož někteří hráči se objevili v sestavě áčka. Favorit splnil papírové předpoklady a Živanice zdolal v poměru 3:1. O jeho branky se zasloužili Brazilec Lima, Šimek a Mareš. Soupeř se prezentoval nebojácným výkonem se snahou hrát kombinační fotbal.

Pardubičtí trenéři poslali do boje sestavu, ve které měli převahu mladší hráči z tak mladého kádru. Do druhého poločasu ale skladbu týmu výrazně obměnili. Takže celých devadesát minut odehráli jen dorostenec Tecl a Kostka. Naopak někteří hráči do utkání nezasáhli.

Neuplynuly ani tři minuty a rozhodčí nařídil ve prospěch domácích pokutový kop. A na rozdíl od svých krajanů na mistrovství světa byl Lima úspěšný. Sympatický výkon korunovaly Živanice vyrovnáním ještě před změnou stran. Nicméně gólem do šatny je vyprovodil ze hřiště Šimek.

Ve druhém poločase už týmy diváckým kořením šetřili. Dvěma stovkám zájemcům nabídli jediný. Ten padl z kopačky Mareše.

Zajímavostí byl start Petruse v dresu hostujícího týmu. Pro soutěžní utkání totiž vyfasoval roční stopku. Ale proč si nezahrát proti svému bývalému klubu…

FK Pardubice – TJ Sokol Živanice 3:1 (2:1). Branky: 3. Lima z penalty, 42. Šimek, 67. Mareš – 22. Vobejda. Sestavy - Pardubice první poločas: Budinský - Kostka, Tecl, Koukola, Rosa - Dostál - Lima, Darmovzal, Šimek, Kapanga - Huf. Druhý poločas: Markovič - Kostka, Tecl, Chlumecký, Helešic - Vacek - Mareš, Hlavatý, Janošek, Pikul – Černý. Živanice: Bartaloš (46. Frydrych) – Spěvák, Langr, Václavek – Buriánek, Knespl (75. Koreček), Chocholatý (46. Svoboda), Vobejda, Nikodem, F. Pánek – Štěpánek (46. Petrus).

Další přípravné utkání bude lehce pikantní. V sobotu se na hřišti Pod Vinicí (číslo 2) totiž střetne poslední celek nejvyšší soutěže s lídrem druhé ligy. Teoreticky se může jednat o generálku na baráž…