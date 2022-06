Už když se objevil na rozcvičce, tak řídce zaplněný stadion Sportingu začal burácet. Cristiano Ronaldo na domácím stadionu. To bylo něco pro ně. V době výkopu už bylo v hledišti 44 tisíc lidí a ti v úvodu ocenili každý Ronaldův kontakt s míčem hlasitými ovacemi. A co teprve když udělal kličku… Muselo se mu hrát opravdu fantasticky.

Samozřejmě to nebylo pouze o Ronaldovi. Domácí fanoušci dokázali podpořit i další hvězdy svého nároďáku. Domácí hráče, kteří prošli Sportingem - Wiliama Carvalha, Rafaela Leaa, Bruna Fernandese, ale i ty, kteří spojili minulost s konkurencí. Bernarda Silvu jenž hrál v Benfice, Joaa Moutinha, který zase přestoupil ze Sportingu do Porta či Pepeho i další.

CR7 je známý tím, že neustále touží střílet góly. To na něm bylo vidět i ve čtvrtek až do závěrečného hvizdu i v době, kdy jeho spoluhráči vypadali uspokojeně a on se je snažil hecovat. I fanoušci párkrát skandovali Ronaldo, protože si přáli, aby vstřelil gól. Byl by to opravdu rámus.

„Atmosféra tady byla pro nás svátek,“ potvrdil trenér Česka Jaroslav Šilhavý.

Ronaldo se do šancí dostal, jeho pokus o lob, který měl být centr, ale přes šajtli se kroutil do brány, vyrazil Staněk na roh. Ve druhé půli český brankář chytil rovněž jeho přízemní střelu levačkou. O největší šanci se Cristiano připravil sám, když špatně přebral pas, po kterém by mohl jít sám na bránu. Nevyšlo to.

Do statistik se tak portugalská hvězda zapsala pouze ostrým zákrokem na Václav Jemelku, po kterém viděl žlutou kartu. To samozřejmě publikum nelibě neslo a na sudího pískalo.

Po závěrečném hvizdu Ronaldo vypadal značně naštvaně, že se neprosadil, přestože jeho celek vyhrál. Při průhodu mixzónou už ale rozdával úsměvy.