Už jako hráč dělil svůj fotbalový život mezi Hradec Králové a Mladou Boleslav, vyjma ročního působení ve francouzském klubu HAFC Gap. A ve stejném duchu pokračuje také jako trenér. Bývalý obránce Adrian Rolko na sklonku roku 2017 odcházel od mládeže Votroků do Boleslavi, aby se nyní po třech a půl letech, kdy byl mimo jiné asistentem trenérů Dušana Uhrina ml. a následně Jozefa Webera u áčka, zase vrátil do svého rodiště a domovského klubu.

„Práce v Boleslavi mě bavila. Na druhou stranu přišla nabídka do ligy a navíc z Hradce, která všechno převýšila, takže jsem se chtěl vrátit domů,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletý nový asistent trenéra Miroslava Koubka u hradeckého týmu, s nímž zažije návrat do ligy.

Rozmýšlel jste se dlouho, když vás trenér Miroslav Koubek oslovil s nabídkou na post svého asistenta v Hradci?

Nechal jsem si dva dny na rozmyšlenou, protože jsem měl v Boleslavi rozdělanou práci, která mě naplňovala. Poté , co jsme byli s Jožkou Weberem odvoláni od A-týmu, tak jsem byl u dorostu U19 a po přesunu Máry Kuliče k áčku jsem vedl i B-tým a k tomu kluky z osmnáctky a devatenáctky. Za ten půlrok, co jsem u nich byl, tak jsem viděl jejich progres. Bavilo mě to. Na druhou stranu přišla nabídka do ligy a navíc z Hradce, která všechno převýšila, takže jsem se chtěl vrátit domů.

Pod trenérem Koubkem jste působil už jako hráč. Jaký fotbal mohou hradečtí fanoušci od týmu čekat v lize?

Trenér Koubek je náročný na detaily a klade důraz na fyzičku. Z toho vyplývá, že v lize se budeme chtít prezentovat náročným stylem, nikomu nedat nic zadarmo. Věřím, že po čtyřech letech, kdy Hradec ligu nehrál, budeme konkurenceschopní a to, co jsem zmínil, si přeneseme i do zápasů.

V roli asistenta jste spolu se Stanislavem Hejkalem. Vy byste měl být spojkou mezi koučem a mančaftem. Jak máte rozdělené činnosti a jak se doplňujete?

Trenér Koubek je hlavní. Vždycky ráno přijde, řekne nám svoje představy a impulzy, které by chtěl, aby se objevily v tréninku. My mu se Standou Hejkalem řekneme, jak bychom to provedli a buď to schválí, nebo k tomu doplní svoje myšlenky. A my vytvoříme trénink. Myslím si, že spolupráce je zatím dobrá.

Hlavně na jaře hradecký tým soupeře ve druhé lize válcoval. Zejména v útoku má sílu. Jak vidíte mužstvo?

Tým jsem ve druhé lize sledoval. Souhlasím, že má kvalitu do ofenzivy. Kluci si postup plně zasloužili, hlavně na jaře ukázali herní posun. Jenže liga je zase o stupínek výš, proto je třeba se na to připravit. Líbí se mi, že kluci chtějí pracovat. I když tréninkové dávky byly od začátku přípravy náročnější, tak kluci všechno plnili. Fotbal je baví, chtějí se posunout dál a vidí tu motivaci první ligy. Ze starších hráčů jsou tady jen Pavka Dvořák a Kuba Rada, jinak jsou tady mladší kluci, kteří se chtějí v lize prosadit a posunout se i do jiných klubů.

Hradec bude hrát domácí zápasy v Mladé Boleslavi, kde to dobře znáte. Bude tam opravdu jako doma?

Věřím, že nás diváci přijedou na zápasy podpořit, pokud to tedy nebude jinak kvůli covidovým opatřením. V Boleslavi je krásný útulný stadionek. A než se snad už konečně postaví stadion tady v Hradci, tak je to dobrá varianta. Diváci jsou blízko hřiště, fotbal vnímají úplně jinak než na velkém stadionu.

Našel jste se v trénování? Je to směr, kterému se chcete věnovat do budoucna?

Naplňuje mě to. Člověk je s mladými kluky. Ale baví mě to jen s klukama, kteří se chtějí zlepšovat, což tady v Hradci jsou všichni takoví. A platilo to i v boleslavském béčku. Nebaví mě někoho neustále přesvědčovat, aby chodil na tréninky a dělal to, co má.

A když někdo neplní to, co má, dokážete na něj i zařvat? V životě i na hřišti jste působil spíš jako pohodář.

Dokážu (smích). Ale to by asi víc řekli kluci v Boleslavi. Už jako hráč jsem nechtěl prohrávat a to samé nechci ani jako trenér. A když kluci neplní to, co mají, tak dokážu zvýšit hlas a jejich zaujetí zvednout. Vím, že i po trenérské stránce si musím zjednat respekt.

Máte ambice v trenéřině? Být třeba jednou hlavním koučem v lize?

Každý člověk má ve své práci nějaké sny a představy. Jenže trenérů v Čechách s profi licencí je pět set a máme jen 32 profesionálních klubů, takže je to složité. Uvidíme, co přijde. Nechci se tím ani nijak víc zaobírat. Soustředím se na to, co dělám teď v daný okamžik. To mě naplňuje a co bude za rok za dva, to nechci řešit.

Může podle vás Hradec v lize napodobit Pardubice, které minulý rok zažily nevídanou sezonu a skončily sedmé?

Byl bych rád, kdybychom byli ještě lepší než Pardubice (úsměv). Kluci si ligu vybojovali. Během čtyř let ve druhé lize se kádr nějak obměňoval a výbornou práci tady odvedli trenéři v čele se Zdenko Frťalou, kteří v létě skončili. Na to chceme navázat. Myslím si, že mužstvo máme konkurenceschopné, ale říkám, všechno ukážou až zápasy. Je to zase o stupínek výš a kluci si nejdřív musejí na ligu přivyknout.

Rozhovor Adriana Rolka pro klubový web FC Hradec Králové:

Zdroj: Youtube