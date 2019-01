Orlickoústecko – Otec a syn Huškovi se podepsali pod všech sedm branek, které béčko nastřílelo. Pavel mladší dal čtyři góly, Pavel starší o jeden méně.

Nabitý týden odstartovalo 12. kolo. Zítra čeká na účastníky druhé okresní třídy dohrávané kolo první.

Žamberk B – Rybník 7:0

Od prvních minut jednoznačná záležitost rezervy, která nasázela pět gólů už do 35. minuty. Jedinou šanci hostí promarnil M. Kareš čtvrt hodiny před koncem, kdy z nařízené penalty minul branku. Zajímavostí zápasu bylo, že se o všechny góly béčka postarali otec a syn Huškovi.

Fakta – branky: P. Huška ml. 4 (1 z PK), P. Huška st. 3 (1 z PK). Rozhodčí: Dvořák. Bez karet. Diváci: 60. Poločas: 5:0.

Kerhartice – Brandýs n. O. 5:3

Bez respektu se pustili do svého papírově silnějšího soupeře domácí hráči. V 8. minutě odstartoval přestřelku Brodský, vzápětí vyrovnával Hruša. Následně se role otočily, když hosté vedli, jenže za tři minuty už bylo znovu srovnáno. To domácí neuspokojilo a Skalický znovu převážil misku vah na stranu Kerhartic. Navíc jej podpořil také Hanus a bylo to 4:2. Převahu útoků nad obranami pak ještě zvýraznil brandýský Hanzl – 4:3. Po přestávce se skóre nehýbalo. Definitivní klid vnesl do domácích řad Skalický v 83. minutě.

Fakta – branky: Skalický 2, Brodský, Štantejský, Hanus – Hruša, Matoušek, Hanzl. Rozhodčí: Fiedler. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 4:3.

Žichlínek – Němčice 4:0

Více ze hry měly v první půli Němčice. Narážely však na výborně chytajícího Šilara. Své o tom ví Borek, který se dvakrát dostal do šance. Gól tak padl na straně druhé. Ptáček obehrál obránce a dostal Žichlínek do vedení. To se ukázalo jako důležitý moment zápasu. Němčice umně kombinovaly i po změně stran, ale dobrá defenziva domácích a brejky slavily úspěch. Na 2:0 zvyšoval znovu Ptáček, po individuální akci se prosadil i Vondráček – 3:0. Hosté riskovali, otevřeli vrátka v obraně, čehož využil Ptáček ke čtvrtému gólu. Pro Němčice je to hodně krutý výsledek, ale fotbal se zkrátka hraje na góly.

Fakta – branky: Ptáček 3, Vondráček. Rozhodčí: Hejl. ŽK: 0:1. Diváci: 110. Poločas: 1:0.

FC Jiskra B – Dolní Dobrouč 1:3

Dobrouč se dostala do tempa. Odvedla dobrý výkon v Červené Vodě, který jí zajistil tři body a také posun v tabulce už na třetí místo.

Fakta – branky: Bednář z penalty – Ryšavý, Matějíček, Švec. Rozhodčí: Serbousek. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 1:2.

Sopotnice – Rudoltice 3:2

Sopotnice potřebuje body jako sůl. V 21. minutě podnikla rychlý útok, který zakončil Kubišta. Záhy už bylo vyrovnáno, když chybu v obraně potrestal Stránský. Rudoltice poločas vyhrály a může za to krásný volej Vlčka. Ve druhé půli se dlouho nic nedělo. Až v 68. minutě se po rohovém kopu prosadil hlavou Stárek – 2:2. Domácím pomohl roh ještě jednou. Dvě minuty před koncem se hlavou trefil Peterka a vítězným gólem zajistil důležité tři body pro Sopotnici.

Fakta – branky: Kubišta, Stárek, Peterka – Stránský, Vlček. Rozhodčí: R. Najman. ŽK: 3:2. Diváci: 75. Poločas: 1:2.

Tatenice – Boříkovice 2:1

Nástup domácích byl velmi drtivý, vypracovali si tři dobré příležitosti ke skórování, ale Kučera, Soukup ani Polda neuspěli. To se podařilo až Tarešovi střelou z hranice vápna. Tlak Tatenic narůstal, gólman hostí však nepovolil. Po půlhodině hry ve zmatku v pokutovém území odpískal rozhodčí penaltu, kterou hostující Krejčí proměnil. Vyrovnaný stav vydržel jen do 46. minuty, kdy poslal domácí do vedení R. Soukop. Více vzruchu už utkání nenabídlo. Pro Tatenice je výhra cenná, Boříkovice musejí zabrat jinde.

Fakta – branky: Tareš, R. Soukop – Krejčí z penalty. Rozhodčí: Habrda. ŽK: 2:5. Diváci: 130. Poločas: 1:1.

Těchonín – Mistrovice 3:3 penalty 2:4

O poločasové vedení domácích se postaral v 5. minutě Jakub Dostálek a poté se trefil i jeho bratr Pavel. Nic tak nenasvědčovalo tomu, že by Mistrovice měly pomýšlet na body. Opak byl však pravdou. Na začátku druhé půle se postaral o vyrovnání dvěma góly Jansa. Povedený nástup pak korunoval obratem v zápase Matějka. Těchonín tak musel skóre dohánět, stihl to na poslední chvíli, protože několik slibných šancí nevyužil. Až v 87. minutě se proměnil v roli spasitele Špaček. A bod za remízu domácím zůstal, ten druhý vyválčili v rozstřelu hosté.

Fakta – branky: J. Dostálek, P. Dostálek, Špaček – Jansa 2, Matějka st. Rozhodčí: Lukes st. ŽK: 4:2. ČK: 1:0. Diváci: 80. Poločas: 2:0.

1. Těchonín 11 7 1 2 1 36:17 25

2. Žichlínek 11 6 2 2 1 32:16 24

3. D. Dobrouč 11 7 0 0 4 29:22 21

4. Němčice 11 6 1 0 4 29:24 20

5. Žamberk B 11 6 0 1 4 39:16 19

6. Brandýs n. O. 11 5 1 2 3 20:22 19

7. Rybník 11 5 1 1 4 21:22 18

8. Kerhartice 11 5 0 0 6 26:35 15

9. Mistrovice 11 3 2 1 5 15:29 14

10. FC Jiskra B 11 4 0 1 6 32:34 13

11. Rudoltice 11 3 1 1 6 25:34 12

12. Sopotnice 11 2 2 1 6 25:40 11

13. Tatenice 11 2 1 2 6 14:22 10

14. Boříkovice 11 2 2 0 7 16:26 10

(bed, kor, zb)